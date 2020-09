annonse

I et intervju med Fox News ankeret Laura Ingraham hevder Trump at det står rike mennesker som ikke forstår sitt eget beste bak finansieringen av demonstrasjonene de siste måneder.

Han nevner ikke navn, men mange vil tenke på blant annet multimilliardæren George Soros som det er kjent at støtter mange venstreradikale organisasjoner.

– Pengene kommer fra noen veldige rike og dumme mennesker som ikke forstår at dersom de lykkes kommer de selv til å bli kastet til ulvene, sier Trump i intervjuet.

