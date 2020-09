annonse

Donald Trump trosser advarsler fra guvernøren i Wisconsin og har planer om å besøke byen Kenosha senere tirsdag.

Det har vært omfattende demonstrasjoner og plyndringer i Kenosha etter videoer som sirkulerer av at en afroamerikansk mann, Jacob Blake (39), ble skutt syv ganger i ryggen av politiet etter at han ikke fulgte ordre og gikk inn i en bil. Politiet har sagt at Blake grep etter en kniv i bilen, og Blake har selv innrømmet at han hadde en kniv. Saken er fortsatt under etterforskning, mens Blake er blitt lam fra livet og ned.

I forbindelsen med protestene ble tre personer drept i forrige uke. To av dem da de løp etter og angrep en 17-åring som hadde møtte opp angivelig for å beskytte byen mot plynding. 17-åringen er siktet, men forsvarere hevder det var selvforsvar.

Ifølge siktelsen skal han først ha skutt en mann som forsøkte å ta fra ham våpenet han bar. Mannen døde av skadene. Deretter skal flere personer ha løpt etter ham og forsøkt å ta fra ham våpenet. Etter at 17-åringen mistet balansen, skal han ifølge siktelsen ha skutt en mann som sto over ham og forsøkte å ta fra ham våpenet. Også han døde av skadene.

I en rekke videoer som er lagt ut på twitter kan vi se 17-åringen bli jaktet på og at han blir slått i bakken.

Donald Trump forsvarte mandag 17-åringen under en pressekonferanse i Det hvite hus mandag.

– Jeg antar at han hadde havnet i store problemer. Han ville antakelig blitt drept, sa Trump.

Skyteepisodene skjedde i Kenosha i Wisconsin nord i USA. Tirsdag kommer Trump på besøk til byen, tross advarsler fra delstatens guvernør. Tony Evers, som er demokrat, skal ha ringt til Trump og bedt ham revurdere besøket angivelig fordi han mener det kan hindre forsøket på å skape ro etter skyteepisoden. Evers har også sendt et brev til Trump. Han har også argumentert med at byens innbyggere allerede er traumatisert av den siste tidens hendelser, skriver NTB.

Det har vært mer ro i Kenosha de siste dagene etter at Trump har sendt inn Nasjonalgarden. Trump tvitret at det var essentielt for ro og orden i byen.

– Vi sees på tirsdag, avsluttet han.

If I didn’t INSIST on having the National Guard activate and go into Kenosha, Wisconsin, there would be no Kenosha right now. Also, there would have been great death and injury. I want to thank Law Enforcement and the National Guard. I will see you on Tuesday!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2020