annonse

annonse

Alle nordmenn, som har gått i norsk skole, vet veldig godt at vi har en rik kultur i Norge som vi må ta vare på. Vi har en rik kultur i Norge innenfor demokrati, likeverd, tradisjoner, samhold, sang og musikk, kunst og kultur – generelt all vår skikk og bruk som nordmenn i disse utfordrende coronatider.

At norske elever i vår tid ikke får høre det samme som foreldre og forfedrene fikk, skyldes naturligvis at svært mange av våre lærere i dag hører med til koret som lovsynger alt dette som kommer utenfra, i stedet for å være trofaste mot vår kulturarv, vår historie, og vår egenart som nordmenn.

Les også: Det er vår fordømte plikt å kritisere islam. Nå mer enn noensinne

annonse

Men skulle det bli slik at vår norske kultur virkelig må smuldre bort og blekne, til fordel for muslimenes kultur, blir vi nordmenn satt minst 1000 år tilbake i tid – med et mannsdominert samfunn, et svært undertrykkende kvinnesyn, og hvor homofili er sett på som en dødssynd, hvor demokrati og menneskerettigheter er fy fy, og en tvangsreligion uten frelseaspekt tar plass, og hvor menneskeliv er null verd – du er mer verdifull som død.

Enda verre et «lov»-system hvor halshugging, fingre, hender med mer kappes av for bagateller, og hvor steining til døde hører med. En «kultur» hvor terror, makt, vold, og «dø for saken» er rettesnoren i kampen mot oss vantro. Ukultur, eller fullstendig mangel på kultur i det hele tatt. Slik vil jeg aldri ha det. Hurra for fredelig norsk kultur, sier jeg.