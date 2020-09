annonse

annonse

Det sies at SIAN provoserte frem aggresjon. Men mange oppsøker slike arrangementer fordi de blir tiltrukket av steder der de kan utfolde seg – for å få utløp for sin aggresjon.

Dette er gammelt nytt. De leter bare etter en årsak. Det er ikke alltid riktig å si at de blir provosert, dette er personer som er aggressive av natur. De finner hverandre og rettferdiggjør sine handlinger, de skaper fiendebilder og i sitt eget ekkokammer diskuterer de hvor enige de er og hyller hverandres innsats. De hører ikke på moskeer og Islamsk råd som oppfordrer folk til å overse slike markeringer. De viste aggresjon mot Lars Gule, selv om han var vakt og var iført en gul vest. Han ble brutalt dyttet vekk og fikk ødelagt sekken.

Les også: Video viser Lars Gule bli angrepet av maskerte menn under Sian-demonstrasjon

annonse

Politiet ble også angrepet.

Håndhevere av lov og orden er også en fiende. Men de er for sterke til direkte konfrontasjon, da blir de aggressive tilbaketrukne og kaster heller gjenstander bakfra, eller fra lang avstand. I helgen omgjorde de Oslos hovedgate til Midtøsten. Politiet var ferdig med oppdraget, SIAN-markeringen var avsluttet, og de var på vei bort fra Stortinget. Da kastet de aggressive gjenstander på lovens lange arm. Blant annet stjal de stoler fra Grand Hotell.

Kaos og tåregass i Karl Johans gate etter at en gruppe bråkmakere blant motdemonstrantene gjorde nye utfall mot politiet og barrikader pic.twitter.com/xYHfcyjUfR — Filter Nyheter (@FilterNyheter) August 29, 2020



Så hoppet de aggressive på taket på politibilene eller tok løpefart og sparket i dem. Noen forsøkte å slå inn sidevinduet med en stoler fra Grand Hotel, andre slang El-sparkesykler under bilhjulene. De hylte og skrek.

annonse

Men dette er ikke noe nytt

Det er faktisk 17 år siden jeg registrerte det samme. Det var en demonstrasjon mot USAs krigføring i Irak. Da så jeg innvandrerungdom kaste stein mot politiet, en tjenestemann ble truffet i beinet, og da kom det noen gloser som er uegnet på trykk. De sto tilbaketrukket på en høyde i Slottsparken. Likevel ble det kastet stein.

Les også: Prøvde å lage opptøyer: Politiet trakk seg vekk etter sammenstøt med demonstranter

Men leder av Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, hevder at SIAN skaper terrorisme. Han skal forsøke å overbevise oss om at de aggressive føler seg provosert. At det er samfunnet sin skyld, hadde vi vist dem respekt så ville de ikke ha blitt provosert. Dette sier han om SIAN til Vårt Land: «Samtidig spør jeg meg om man har råd til å ignorere dette hatet, gitt de grusomme, norske erfaringene med hatet mot muslimer. Det er dette hatet som har avlet terror og drap».

Slike konklusjoner vil en nok få om man intervjuer de aggressive. De skylder på alle andre enn dem selv, Berglund Steen har vel kanskje også spurt dem ut om politiet. Vi kan vel gjette oss til det svaret: «Jeg er helt uskyldig – politiet er rasister – de forfølger oss.»

Så da er det vel å tenke at angrepet på lovens håndhevere kom av at de aggressive ble provosert.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474