– Fædrelandsvennen eier ingen ting lenger. Det er et tomt skall.

– Sjefredaktør Eivind Ljøstad har blitt en marionett, som er avhengig av å tilfredsstille eierne sine, sier redaktør Bernt Harald Utne i Argument Agder til Journalisten.

Det nye nettstedet Argument Agder hevder at Schibsted gjorde om avisen fra et rikholdig selskap til en ren produksjonsbedrift. De mener at Fædrelandsvennen står ribbet tilbake og er prisgitt de nye eierne Polaris Media og Agderposten.

Men sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen avviser det hele, og sier at Argument Agder ikke forstår medieøkonomi.

Fædrelandsvennen hadde en egenkapital på over 200 millioner kroner i 2002, nå er den ifølge Argument Agder ikke mer enn 15 millioner kroner, der det meste er forskuddsinnbetaling fra abonnentene.

Argument Agder er et alternativt nettsted. Bernt Harald Utne er redaktør, han bakgrunn fra Forsvaret, privat næringsliv og har vært kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Marnardal. Han sier til Journalisten at Schibsted har siden 2009 tatt ut overskudd på 61 millioner kroner og ytterligere 62 millioner kroner av andre midler. Samt 62 millioner ved overtagelsen i 2007. Til sammen 185 millioner kroner. Han mener at de har tappet kapital av avisen, og gjort den stadige fattigere

Utne sier at tappingen av verdier har slått hardt inn på journalistikken. Avisen følger ikke lenger opp de vanskelige spørsmålene i landsdelen.

Han har selv skrevet rundt 100 kronikker for avisen, men brått hadde de ikke råd til å betale. Han tror at Fædrelandsvennen er tappet for så mye for penger, at de ikke klarer å fylle rollen sin i samfunnet. Avisen får økonomisk støtte fra samfunnet gjennom momsfritak, men de leverer ikke.

Utne mener at avisen ikke omtaler disse saker med en maktkritisk vinkling. Resultatet er at det har oppstått et «medie-vakuum» og at det fylles av alternative medier. Slik som Argument Agder, og den anonyme Facebook-siden Sørlandsnyhetene.