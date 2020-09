annonse

Bråket om hva man kan si og ikke si på Universitetet i Bergen fortsetter i etterkant av «tyskervitssaken». Nå er det direktør ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen, Ørnulf Lillestøl, som er samtaleemne, etter at han har kommentert på Resetts Facebook-side.

Det ser både ut til å være det han sier, og det at han faktisk, som professor ved UiB, i det hele tatt kommenterer på det som omtales som «det omstridte nettstedet Resetts Facebook-sider», som har satt sinnene i kok.

Universitetenes avis, Khrono, har laget et stort oppslag om saken hvor de blant annet spør Lillestøl:

– Kan det ha uheldige implikasjoner at en med din jobb, direktør på universitetet, driver med ironi på Resett?

Lillestøl hevder at hans kommentarer på Resetts Facebook-side var ironisk ment. Det var under artikkelen hvor Resett presenterte Jon Helgheims utspill mot Fredrik Græsvik at Lillestøl kommenterte.

Helgheim hadde gått ut på Twitter, der han skrev følgende:

– Dette er det drøyeste jeg har hørt fra en journalist. Han sier rett ut at pressen driver utpressing og behandler Trump dårlig fordi Trump ikke vil inngå en kontrakt med pressen og være hyggelig mot dem. Hvor er Norsk journalistlag? Kan TV 2 leve med dette? Er medienorge enig? spurte han på Twitter.

– Ja, burde vel egentlig ikke se på nyheter i det hele tatt. Samme ulla alle journalister i hele verden egentlig. Bortsett fra noen få da muligens, skrev professor Lillestøl på Resetts Facebook-sider.

– Oppsiktsvekkende

«Professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen, Jostein Gripsrud, karakteriserer ytringene fra Lillestøl som oppsiktsvekkende, overraskende og problematiske,» skriver Khrono.

– Med å stille seg bak denne typen påstander om lügenpresse melder han seg ut av det rasjonelle ordskiftet, sier nevnte Gripsrud til nettstedet.

Khrono skriver videre at de «konfronterer Lillestøl med kritikken». Direktør Lillestøl sier da at det hele var ironisk ment.

– Du har misforstått. Dette er hundre prosent ironisk, det er en kommentar til noen som kritiserer journalister, som sier de er fullstendig uetterrettelige, sier Lillestøl.

Khrono skriver videre at i tråden på Resetts Facebook-side fortsetter Lillestøl med å sette media i samme bås som «de fleste sosiale kanaler på nett også. Bare rør der også fra folk som ikke vet hva de snakker om».

Lillestøl sier til Khrono at han ikke mener det han skriver i verken den ene eller andre kommentaren – begge deler er ironi.

– Jeg må bare beklage at jeg ikke har klart å uttrykke meg på en sånn måte at en forstår at dette er ironi, sier Lillestøl.

Tror ikke på ham

Men det tror visst ikke Lillestøls kritikere noe på, for som Khrono skriver:

«Ingen av de Khrono har vært i kontakt med har forstått ironien – heller ikke Jostein Gripsrud, som er professor ved et annet fakultet ved Universitetet i Bergen, der de blant annet utdanner journalister. Gripsrud peker på at media ideelt sett skal kunne kritiseres, men da basert på at det som blir fremsatt av kilder, argumentasjon og logikk skal kunne etterprøves – og dermed kunne diskuteres rasjonelt.»

– Når en stiller seg opp i et hjørne, på Resett, og skriker ut på denne måten, stiller en seg utenfor dette, seier han.

Resett sjikanerer media

Medieprofessor Gripsrud mener Resett driver en «sjikanøs kampanje mot mainstreammedia» og mener det er «oppsiktsvekkende at fremstående medlemmer av universitetssamfunnet kolporterer denne typen diskurs».

– Det er selvaagt helt i orden, gitt at han har disse meningene. Det er likevel overraskende, fordi hele den sjikanøse kampanjen mot mainstream media står på en svært problematisk og sviktende grunn, kunnskapsteoretisk og kunnskapssosiologisk. Det oppsiktsvekkende er at fremstående medlemmer av universitetssamfunnet kolporterer denne typen diskurs, sier Gripsrud, med referanse til Lillestøl.

Lillestøl hevder så til Khrono at han er «helt på linje med Gripsruds analyse»:

– Tror du de andre i Resett-tråden forstår ironien? spør Khrono.

– Ja, jeg håper jo det. En ser at ironi ikke alltid er til å spøke med, om du ser på denne tråden er det flere som egentlig sier det samme, sier Lillestøl.

– Kan det ha uheldige implikasjoner at en med din jobb, direktør på universitetet, driver med ironi på Resett? spør de videre.

– Det regner jeg ikke med. Det er bare å beklage, dette var en glipp. En ser at ironi ikke alltid er å spøke med, avslutter direktøren og professoren ved UiB.

Det er ikke kjent hvem som har tipset Khrono, og Khrono oppgir heller ikke hvorfor de har valgt å lage en sak på at Lillestøl skrev på Resetts Facebook-side.