Lars Gule mener at antirasisme uten realistiske analyser av situasjonen er dømt til å mislykkes

– Aller verst, er likevel de udemokratiske angrepene på en hardt tilkjempet rettsstat, skriver førsteamanuensis Lars Gule i Subjekt.

Gule sier at om en mener at lovverket ikke er godt nok, må man gå den lange og politiske veien gjennom ny lovgivning eller nye tolkninger av lovverket. Han mener at et fysisk angrep på SIAN er å undergrave rettsstaten, og at det er en farlig vei. De demonstrerer en historieløshet og en mangel på evne til relevant og seriøs politisk analyse, anser Gule.

– Det er dessverre opplagt at en del av de som bedriver ansvarsløs mobilisering til mot-markering mot SIAN, og mener SIAN må stoppes med makt, faktisk mangler historiske kunnskaper, skriver Gule, og legger til:

– En del av dem, men langt ifra alle, gir også blaffen i rettsstaten.

Lars Gule mener at det er ikke på et slikt grunnlag man fører effektiv kamp mot SIANs rasisme.

En liten gruppe motdemonstranter har tre ganger forsøkt å rive politiets barrikader ved SIANs demonstrasjon foran Stortinget, foreløpig uten hell. Lars Gule er blant vaktene som forsøker å roe situasjonen pic.twitter.com/yYiNyZSVRh — Filter Nyheter (@FilterNyheter) August 29, 2020