Narkotikakartell, terrorister og andre kriminelle utstyrer i større og større grad lett tilgjengelige kommersielle droner med eksplosiver for å ta ut sine motstandere.

Mexicos narkotikakarteller kjent for å være notorisk godt bevæpnet og utstyrt. Flere kan skryte av veldig tunge våpen, inkludert pansrede biler med maskingevær. Nå ser det ut til at minst en av disse gruppene i økende grad bruker små droner av quadcopter-typen – utstyrt med små eksplosive enheter – for å angripe sine fiender.

Ifølge The Drive, har en borgervernsmilits i byen Tepalcatepec, i Mexicos sørvestlige Michoacan-delstat, oppdaget minst to dusin quadcopter-droner (med fire rotorer) utstyrt med eksplosiver i en bil som en gruppe sicarios (leiemordere for kartellene) hadde forlatt. Bombene bestod av Tupperware-lignende containere fylt med C4-ladninger og metallkuler for å fungere som granatsplinter.

Kjøretøyet og dronene mistenkes å være tilknyttet det notorisk brutale narkokartellet Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), men er bare det siste eksemplet på en utvikling som har vokst frem over hele verden de siste årene. Ikke-statlige aktører – som terrorister og kriminelle – bruker i større og større grad lett tilgjengelige bombeladede kommersielle droner på og utenfor slagmarken.

Notorisk voldelig

CJNG dukket først opp i 2009 som en avgrein av Milenio-kartellet, og har siden den gang ført en svært voldelig kampanje mot mange av Mexicos andre narkotikakarteller, samt meksikanske myndigheter og borgervernsgrupper. I prosessen har CJNG vokst seg til en av Mexicos største karteller og blitt svært velstående. I juli i år anslo amerikanske myndigheter at kartellet var ansvarlig for omtrent en tredjedel av all narkotika som ble fraktet fra Mexico til USA. CJNG har også jobbet med å utvide virksomheten til Europa og Asia.

Disse inntektene har blitt konvertert til imponerende nye våpen, kjøretøy og utstyr for CJNGs fotsoldater. I juli, for eksempel, ga kartellet ut en oppsiktsvekkende video i etterkant av et mislykket CJNG-attentat mot Mexico bys politimester Omar Garcia Harfuch i juni. Harfuch ble såret i skuddvekslingen, mens to av livvaktene hans døde.

Videoen viser en konvoi av kamuflasjemalte lastebiler, pickups og SUVer. Noen av kjøretøyene har monterte våpen og andre er pansrede. En stor gruppe av tungt bevæpnet personell i taktisk utstyr – som ser mer ut som en militær enhet enn en kriminell gjeng – kan observeres.

Disse individene, som alle roper kallenavnet til toppsjefen i CJNG, Nemesio «El Mencho» Oseguera Cervantes, tilhører angivelig en «spesialstyrke»-kontingent i kartellets overordnede organisasjonsstruktur.

Kartellflyvåpen

CJNGs voksende finansielle muskler har gitt organisasjonen nye luftkapasiteter. I april ble det rapportert om at kartellet hadde sluppet improviserte eksplosive enheter (IED) fra små, konvensjonelle bemannede fly i et angrep på medlemmer av Tepalcatepecs borgersvernsmilits. Kartellet ga derimot opp denne taktikken raskt, etter at meksikanske myndigheter trappet opp luftovervåking i regionen. Siden har CJNG gått over til å bruke mindre droner utstyrt med eksplosiver, som er vanskeligere å oppdage.

I april i år, ble det funnet flere quadcopters utstyrt med eksplosiver som antas å tilhøre CJNG i byen Puebla, sørøst for Mexico by. Ifølge meksikanske myndigheter skulle kartellet bruke dem til å angripe det rivaliserende Santa Rosa de Lima-kartellet i staten Guanajuato nordvest i landet. Oppdagelsen av disse dronene førte til en razzia som avdekket enda flere quadcopters, i tillegg til elektronikk- og bomberedskapsutstyr, inkludert store mengder C4-eksplosiver.

Lett tilgjengelig

Det blir stadig enklere å utstyre droner med eksplosiver, som i prinsipper gjør dem til mindre fjernstyrte «kamikazebombefly» til en rimelig penge, noe som gjør konseptet spesielt attraktivt for ikke-statlige aktører, som terrorister og kriminelle.

I 2018 forsøkte en gruppe motstandere av den venezuelanske presidenten Nicolás Maduro å drepe ham på et offentlig stevne med en kommersiell drone utstyrt med eksplosiver. ISIS-terrorister hadde tidligere anvendt konseptet på flere slagmarker i Irak og Syria.

Små droner av forskjellige typer improviserte ammunisjoner har spredt seg raskt blant terrorister og andre væpnede grupper i Irak og Syria siden den gang. Russlands syriske base ved Khmeimim har for eksempel vært utsatt for en jevn strøm av droneangrep siden 2018.

I juli oppdaget myndighetene i den irakiske hovedstaden Bagdad en quadcopter-drone utstyrt med en spesialbygd bombe i et nabolag i nærheten av den sterkt befestede «grønne sonen», som er huser flere forskjellige regjeringsbygninger og ambassader, inkludert USAs.