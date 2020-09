annonse

Demokratene har anklaget Trump for å ville åpne økonomien for raskt og ikke ha strenge nok regler i møte med coronaviruset. Men nå er et toppdemokraten i Kongressen, Nancy Pelosi, avslørt for å ha brutt reglene selv for å få vask og føn av håret.

Det er Fox News som kjører saken fra San Francisco hvor en eier av en salong omtaler Pelosis besøk som som et «slag i ansiktet» på en industri i krise siden de ble tvunget til å stenge i mars.

I San Francisco åpnet myndigheten for at hårsalonger kunne åpne utendørs 1. september, men Pelosi ble sett uten munnbind og med vått hår innendørs i salongen noe Fox News viser bilder fra overvåkningskamera på.

Fox News har saken som toppoppslag på sine nettsider. Spørsmålet om gjenåpning er langt mer politisert i USA enn i Norge. Pelosi sier i en kommentar at hun mener hun ikke har gjort noe galt og at hun fulgte reglene «slik de ble presentert til henne fra salongen».