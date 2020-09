annonse

Najeeb Ur Rehman Naz, kom til Norge fra Pakistan i 1985 da var han 14 år gammel. Nå er han major i Forsvaret og den første feltimamen i norsk historie.

Det er Forsvarets Forum som i sitt siste nummer har portrettert majoren. Det er en sak uten kritiske spørsmål. Naz får fortelle om alle episodene hvor han har blitt dårlig behandlet. Deriblant at en offiser ved en briefing kom bort til ham og spurte om han var sikkerhetsklarert.

– Jeg ble plukket ut fordi jeg har skjegg og ser ut som en muslim, sa Naz i et tidligere intervju til Forsvarets Forum.

Hans far hadde kommet til i Norge på 70 tallet. Majoren selv vokset opp i en landsby utenfor Gujranwala hvor de hadde geiter hjemme. Faren var aktiv i moskeen i Oslo. Dit kom det ofte «lærde imamer fra Pakistan og Storbritannia for å forelese,» skriver FF.

– Jeg var imponert over kunnskapen de hadde og måten de talte på, sier major Naz.

Etter ungdomsskolen flyttet Naz til London for å studere islam. Etter halvannet år dro han videre til Pakistan og fullførte det åtte år lange islamstudiet der.

Deretter ble han imam i moskeen World Islamic Mission i Oslo i ti år. I 2015 ble han sivil rådgiver i forsvaret og i 2017 gikk han et åtte ukers kurs og ble major og den første feltimamen.

– Jeg opplever at Forsvaret er et godt sted å være muslim, sier han mener Forsvaret har vært proaktive i å ønske muslimer velkommen. Allerede på 90-tallet sa Forsvaret ja til hijab og turban i militæret.

– Det skaper tillit. Det er det samme med halalmat og bønnerom. Mange steder var disse tingene på plass før jeg kom, sier major Naz.

Profeten som forbilde

– Hvem er forbildet ditt? spør Forsvarets Forum.

Svaret kommer «kjapt», skriver FF.

– Porfeten Muhammed. Fred være med ham.

– Han er det beste mennesket – ifølge vår tro – som Gud har skap. Hans tradisjon, sedvane og levemåte er noe vi streber etter å følge, sier han og fortsetter:

– Det går ikke så godt, men man prøver så godt man kan.

Forsvarets Forum følger ikke opp disse utsagnene eller stiller spørsmål ved om nedtegnelsene innen sunni-tradisjonen, som Naz følger, med slaveri, massakrer og barnebruder knyttet til tradisjonene rundt profeten Muhammed egentlig er noe godt forbilde i det norske Forsvaret anno 2020. Resett kjenner derfor ikke til major Naz’ syn på det.

Kritisk

Men tilbake i 2017 var Mahmoud Farahmand, som nå er en del av Høyres programkomite sterkt kritisk til ansettelsen av Naz. Det var i en utgave av Utrop av Farahmand kommenterte det.

– Hvorfor mener du at denne feltimamen er et problem?

– Hvis vi sammenligner med feltprestene, er det lett å forstå. Jeg har møtt mange feltprester i uniform, men alle har delt et felles verdisyn. Likestilling, likeverd og det frie personlige valg har stått sentralt. Individet står over formaninger i Det gamle testamentet. Jeg synes ikke dette ser ut til å være tilfelle for denne feltimamen, basert på det han har skrevet på hjemmesiden til World Islamic Mission.

På Facebook skrev Farahmand:

“Den nyansatte feltpresten mener at kvinner bør innrette seg etter Det gamle testamentet, og at de må følge tradisjonene som er ihht dette. Dersom de ikke gjør dette vil Gud bli misfornøyd med dem, og de vil brenne i all evig tid. Er det greit? Selvfølgelig er dette ikke greit! Forsvaret ville aldri ha ansatt en feltprest med slike meninger. En feltimam derimot er en helt annen sak. Feltimamen representere en fremmed og eksotisk kultur som vi må forstå og akseptere. Når han anbefaler en rådsøkende tvangsgift kvinne om å forbli i ekteskapet, selv om hun er ulykkelig, så skyldes kulturen der nede. Det er bare sånn det er der nede.”

– Her snakker vi om en person som skal gi soldater moralsk rettledning i en presset situasjon. Han skal bidra til å undervise i krigens folkerett og undervise norske soldater om hvordan det er å møte islam i fremmede land. Han skal kanskje til og med bli med på operasjoner ute og representere Norge og norske interesser i møte med lokalbefolkningen, sa Farahmand.

