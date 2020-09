annonse

Petter Northug hadde ikke alkohol eller andre rusmidler i blodet da han ble tatt for råkjøring for tre uker siden.

Det er Øst politidistrikt som bekrefter dette i en pressemelding onsdag morgen.

Politiet frafaller på bakgrunn av dette sin siktelse om kjøring i ruspåvirket tilstand.

«Det ble ikke påvist alkohol eller andre rusmidler i blodet», heter det i pressemeldingen.

Northug vil imidlertid fortsatt bli siktet for oppbevaring av narkotika og fartsovertredelse.

Tidslinje for Northug-saken

* Tirsdag 11. august – onsdag 12. august: Petter Northug sier han var på fest og inntok kokain og alkohol før han dro til skiskole i Trysil.

* Torsdag 13. august: Petter Northug stoppes av politiet i en fartskontroll i 110-sonen på E6 sørgående i Ullensaker ved Gardermoen. Farten måles til 168 kilometer i timen. Politiet mistenker skiprofilen for å være ruspåvirket, og Northug tas med til legevakten for å avlegge blodprøve. Førerkortet blir beslaglagt, og senere samme kveld ransakes idrettsstjernens bolig. Der blir det funnet narkotika.

* Fredag 14. august: Northug opplyser om hendelsen på sin Instagram-profil. 34-åringen skriver at han har gjort «en stor feil» og opplyser at det er kokain som ble funnet hjemme hos ham kvelden før.

* Lørdag 15. august: Politiet opplyser til NTB at Northug foreløpig er siktet etter vegtrafikkloven, men at siktelsen kan bli utvidet.

* Ledelsen i sykkellaget Uno-X opplyser at den har besluttet å avslutte sin utstyrsavtale med Northug. Andre samarbeidspartnere som Norges Skiforbund og sportsutstyrskjeden XXL sier de vil bruke tid på å vurdere situasjonen.

* Idrettsminister Abid Q. Raja (V) sier at Northug bidrar til å svekke omdømmet til idretten.

* Mandag 17. august: Politiet bekrefter at Northug er siktet for tre lovbrudd. Kjøring i for høy hastighet og kjøring i ruspåvirket tilstand er brudd på vegtrafikkloven, mens mistanke om oppbevaring av narkotika hører inn under straffelovens paragraf 231.

* Fredag 21. august: Northug stiller til pressekonferanse i Trondheim og avslører at han har et alvorlig rusproblem bestående av både alkohol og narkotika. Han opplyser også at politiet fant rundt ti gram kokain hjemme hos ham.

* Onsdag 2. september: Politiet offentliggjør Northugs prøvesvar, som viser at han ikke var ruspåvirket da han ble stoppet i fartskontrollen. Denne delen av siktelsen frafalles.

Kilde: NTB

Fakta om Petter Northug

Dette er skistjernen Petter Northug:

* Navn: Petter Northug

* Født: 6. januar 1986 (34 år)

* Tidligere langrennsløper fra Framverran i Mosvik i Trøndelag.

* La opp 12. desember 2018.

* Klubb: Strindheim

* OL-medaljer: 2 gull, 1 sølv, 1 bronse

* VM-medaljer: 13 gull, 3 sølv

* Verdenscupen: 2 sammenlagtseirer og 38 enkeltseirer, 1 sammenlagtseier i Tour de Ski

* I 2014 ble han dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

* Aktuell: Northug er siktet for to lovbrudd etter at han ble stoppet av politiet torsdag 13. august: Fartsovertredelse og oppbevaring av narkotika.

Kilde: NTB