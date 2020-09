annonse

Generalsekretær i Care, Kaj-Martin Georgsen, mener at økt likestilling er bra for den globale økonomien, og at Oljefondets arbeid sette en gullstandard.

– Nicolai Tangen bringer med seg noe nytt, og i sitt første intervju som nyutnevnt oljefondssjef fremhevet han nødvendigheten av økt likestilling i finans, skriver hun i NRK Ytring, og legger til:

– Det er lovende takter, for til nå har Oljefondet dessverre ikke hatt likestilling høyt på agendaen i sin ellers gode satsing på å integrere bærekraft i investeringene.

Georgsen skriver at forslagene om nye etiske retningslinjer til Oljefondet skuffet på likestilling. Hun mener at det holder ikke å avstå fra investeringer i kvinnefiendtlige regimer. Man bør fremme likestilling for å skape verdier.

– Stadig flere analyser viser nemlig at økt likestilling er bra for den globale økonomien. Derfor burde dette være en selvsagt del av forvaltningen av våre felles sparepenger, skriver hun, og tilføyer:

– Oljefondet har allerede formulert forventninger til selskaper det investerer i når det kommer til barns rettigheter, klimaendringer, vannforvaltning, menneskerettigheter, skatt og åpenhet, antikorrupsjon og bærekraftig bruk av havet. Dette er ansvarlig forvaltning.

Hun skriver videre at det er å styrke kvinners stilling er viktig i økonomi og samfunn verden over for å nå disse målene, er det egentlig oppsiktsvekkende at Oljefondet ennå ikke har en tydeligere policy for likestilling.

– Gjennom aktiv eierskapsutøvelse kan Oljefondet påvirker hvem som skal sitte i selskapenes styrer. Oljefondets posisjonsnotater om styrets effektivitet og sammensetning danner utgangspunkt for stemmegivning og dialog med selskapenes styrer. Her er ikke likestilling noe sentralt krav i dag.

Georgsen mener fondet bør fremme kvinneandelen i selskapenes styrer, og hun har store forventninger til Nicolai Tangen.

– Hvis Oljefondet blir en pådriver for likestilling, er det noe vi alle kan tjene oss rike på.

