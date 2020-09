annonse

Idag melder Fredrikstad kommune på sine hjemmesider om 17 nye smittetilfeller i Fredrikstad, og ni i Sarpsborg. Men hvor snakker vi om?

«Det har foreløpig ikke vært mulig å konkludere med hvor smitten opprinnelig kommer fra. Det vi vet er at smitten har spredt seg i to klynger; i en storfamilie-setting og under et religiøst arrangement,» skriver kommunen på sine hjemmesider. Meldigene er også videreformidlet av nrk.no og av lokalavisene Fredriksstad Blad og Sarpsborg Arbeiderblad.

Heller ikke de oppga annet enn at det dreier seg om et religiøst arrangement.

Resett har blitt kontaktet av flere lesere som reagerer på mangelen på informasjon. De lurer igjen på om det er unnlatelse fra myndighetene og mediene om å rapportere om bakgrunn, og at unnlatelsen tyder på at dette dreier seg om innvandrermiljøer. Spekulasjonene oppstår uansett.

Og spesielt i lys av hvor nøyaktig og identifiserende all annen smitteinformasjon om Covid-19 har vært i dette landet. Vi har i månedsvis nå fått greie på hvilke konkrete sykehjem, restauranter, treningssentre, skoler, klassetrinn, universiteter, hvilke ungdomsfester etc. som har blitt smittet. Skoler og klassetrinn har blitt eksplisitt identifisert.

Og kontrasten i informasjonsdetaljer viser seg i Fredrikstad kommunes egen pressemelding i dag også. Her er det som skriver innledningsvis:

«Fram mot helgen 28. til 30. august samlet innbyggere fra Fredrikstad og Sarpsborg seg til et religiøst arrangement i Sarpsborg. Nå viser det seg at minst en av deltagerne var smittet av korona. Fredrikstad og Sarpsborg kommuner samarbeider nå tett om smittesporing, for å få kontroll på situasjonen. Foreløpig er det bekreftet at 31 av 35 smittetilfeller de siste tre dagene tilhører samme miljø.»

– Vi ser alvorlig på situasjonen, og må nok regne med flere smittetilfeller knyttet til dette arrangementet i dagene som kommer. Samtidig håper vi at vi gjennom god smittesporing forhindrer at utbruddet vokser seg enda større. Alle som deltok på arrangementet er satt i karantene, og vi jobber fortløpende med testing av deltagerne, sier kommuneoverlege i Fredrikstad Anne Kristine Nitter.

Det er alt vi får vite. Men mens det «religiøse miljøet» og den tilknyttede «storfamilien» ikke identifiseres (mange vil anta at det dreier seg om et muslimsk bryllup, kanskje somalisk som gjerne varer over flere dager) så skriver man i samme melding helt konkret om såkalt «Øvrige smittetilfeller i Fredrikstad». Og da er man fra kommunens side helt konkret:

«Det er i tillegg til tidligere meldinger påvist smitte hos en elev på 7. trinn ved Kjølberg skole (elever og ansatte ved trinnet er satt i 10-dagers karantene), nok en elev ved 7. trinn på Hauge skole og enda et barn i Haugeløkka barnehage. Alle berørte er kontaktet. De aktuelle elevene er ikke smittet på skolen, men i hjemmet.»

Kommentar

Denne kontrasten mellom den ulne beskrivelsen av det «religiøse miljøet» og presiseringen av skole og klassetrinn er så slående at det ikke er rart folk reagere og tar kontakt med Resett.

Det har åpenbart også interesse og nytte for smittesporingen om man gikk ut med mer konkret informasjon om et så stort utbrudd. Slik det er nå, blir informasjonen kun tilgjengelig for de som har lært seg å tolke kodene som brukes i norsk offentlighet for å beskrive innvandrermiljøene og de som har kulturkunnskap nok til å vite hvilke «religiøse miljøer» som feirer i flere dager og som har «storfamilier» tilknyttet.

Og denne saken kommer bare uker etter forrige mangel på omtale i samme distrikt. Den gang var det Fredriksstad Blad som fjerne informasjon fra en artikkel hvor det også dreide seg om «utenlands opprinnelse.»

Norsk offentlighet og media er til tider en parodi på seg selv. Og det verste er at de tar det for gitt at de slipper unna med det.

Oppdatering kl 13:14

Etter at denne saken ble skrevet har nå Fredriksstad Blad kommer med egen opplysning om at det dreier seg om et muslimsk miljø: