Etter en urovekkende uke med voldshendelser går Sveriges politidirektør Anders Thornberg ut offentlig med en advarsel.

Det var under overskriften «Voldsutviklingen er alvorlig» – dette minnet mer som et rop om hjelp, skriver kommentator PM Nilsson i en leder i Dagens Industri.

Han sier at politidirektøren refererer til nye mord i Stockholm, samt de kriminelle gjengenes maktdemonstrasjoner i Göteborg og opprør i Malmö. Flere polititjenestemenn har blitt skadet og politidirektøren oppfordrer samfunnet til å støtte opp om politiet, for å få de kriminelle bort fra gaten. Det må gjøres et krafttak – ellers så ender flere unge ut på en kriminell løpebane.

Thornberg er en frittalende politidirektør, og han har kommet med liknende uttalelser før. Blant annet i intervjuer og debatter med politikere har han uttalt at forholdet er akutt og at politiet mister grepet over områder. I et brev til de svenske justisdepartementet for to år siden beskrev han en situasjon som en narkotikakrig, og om noen blir arrestert eller drept, så står det mange i kø for å overta plassen.

Nilsson skriver at etter brevet til justisdepartementet har utviklingen blitt mer alvorlig, og et krafttak fra samfunnet har ikke funnet sted. Thornberg kaller politikernes ambisjoner for luftslott, og at alle som kjenner til de utsatte områdene, vet at kriminelle ikke forsvinner. Tvert om, de strammer grepet.

Den narkorelaterte gjengkriminaliteten tapper politiet for ressurser, og det går utover deres ordinære arbeid, melder politidirektøren. Vitner er redde for å bistå politiet og forholder seg tause. Årsaken er Sveriges mislykkede innvandring, mener Nilsson, og påpeker at mange unge har endt på kriminell løpebane. Han hevder at en ikke behøver å være et sosiologisk geni for å forstå hvorfor det skjer.

Sverige har hatt svært høy innvandring av folk som ikke kan livnære seg selv, og da er veien til kriminalitet kort. Sverige har fått et alvorlig problem, mener han.