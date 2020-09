annonse

I 2020 har Taiwan boltret seg internasjonal sympati.

På forhånd hadde Kina truet Milos Vystrcil, presidenten i det tsjekkiske senatet, med at Vystrcil ville betale en «høy pris» hvis han gjestet Taiwan.

Selvstyrte Taiwan regner seg som uavhengig stat etter folkeretten. Beijing påstår på sin side at Taiwan tilhører Kina, og har tatt i bruk avskrekkende midler mot stater og politikere som måtte driste seg til å anerkjenne øya diplomatisk.

Vystrcil lot seg imidlertid ikke pille på nesen, og 1. september holdt han tale til Taiwans nasjonalforsamling i Taipei. Der tok Vystrcil for seg USAs daværende president John F. Kennedy, som i 1963 hadde erklært støtte til tyskerne med ordene «Jeg er en berliner».

– La meg på samme måte love støtte til Taiwans folk. Jeg er en taiwaneser, avrundet Vystrcil på mandarin, og fikk stående applaus fra øyas folkevalgte.

Det gjenstår å se om «Jeg er en taiwaneser» vil bli like historisk som «Ich bin ein Berliner». Vystrcil er nemlig den første utenlandske politikeren på 45 år som har talt i Taiwans nasjonalforsamling, skriver South China Morning Post.

Selv om Vystrcil tilhører den politiske opposisjonen i landet, stiller Tsjekkias utenriksminister seg bak senatets president når det gjelder truslene fra Beijing. Kinas ambassadør til Tsjekkia ble derfor kalt inn på teppet for å forklare seg.

Fra 1912 var Republikken Kina, som siden 1949 holder til på Taiwan, internasjonalt anerkjent som suveren stat. Men etter en Kina-dirigert aksjon i FNs generalforsamling ble Taiwan i 1971 lempet ut av FN, mens Folkerepublikken Kina kunne overta landets sete.

I 2020 har stadig flere tatt til orde for at Taiwan igjen bør anerkjennes som suveren stat eller få diplomatisk semi-anerkjennelse gjennom slikt som observatørstatus i Verdens Helseorganisasjon (WHO) – en posisjon som Taiwan mistet i 2016 etter press fra Kina.

Verdenssamfunnets økte støtte til Taiwan skyldes at landet regnes som mer vennligsinnet og demokratisk enn sin iltre, diktatoriske og sosialistiske motpart i Beijing – en kontrast som er blitt enda tydeligere under årets coronavirus-pandemi.

Allerede i desember 2019 underrettet Taiwan WHO om et virus som smittet mellom mennesker i Kina. Varselet ble imidlertid oversett av WHO.