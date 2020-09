annonse

En New York Times journalist hevder i bok som snart utkommer at Donald Trump ble innlagt på sykeshus i november 2019 og at visepresident Mike Pence måtte stå standby for å overta «hvis presidenten måtte legges i bedøvelse i forbindelse med et inngrep».

Det er CNN som kjører saken om boken til journalisten, Michael Schmidt. CNN skriver ingenting om at Trump skal ha blitt rammet av små slag, men det kommer ut som et rykte samtidig av forfatteren Don Winslow, som hevder slagene rammet Trump i august, skriver Fox News. Winslow hevder å ha hørt det av tre kilder i Det hvite hus.

One of the benefits of making videos that garner 5 million+ views is that you hear from a lot of people, including whistleblowers inside Trump administration. I've received three communications saying that during his term Trump has suffered a "series" of "mini-strokes." WATCH. pic.twitter.com/MHWQR1c2Yk — Don Winslow (@donwinslow) August 1, 2020

Både Trump selv og hans lege avfeier ryktene. Det er ikke uvanlig i amerikansk politikk at rykter settes ut av motpartens sympatisøres for å påvirke valgutfallet.

Sean Conley, som er Trumps lege, skriver i en kategorisk uttalelse at Trump «ikke har hatt eller blitt undersøkt for slag eller midlertidig slag eller noen hjerte- og karsykdom, slik det har blitt feilaktig rapportert i media.»

Også Trump selv avfeier ryktene og kaller det Fake News.

It never ends! Now they are trying to say that your favorite President, me, went to Walter Reed Medical Center, having suffered a series of mini-strokes. Never happened to THIS candidate – FAKE NEWS. Perhaps they are referring to another candidate from another Party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2020

Det er kjent og ble annonsert at Trump besøkte Walter Reed-sykehuset i november 2019, men det er ikke blitt sagt hva undersøkelsen gjaldt. Visepresident Mike Pence avviser at han ble spurt om å være spesielt stand-by den dagen. «En visepresident står alltid klar til å overta,» sier Pence i et intrevju med Fox News.