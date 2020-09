annonse

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) blander seg også inn i striden om den somaliske Tawfiiq-moskéen i Åkebergveien i Oslo

I midten av august måtte politiet bortvise flere medlemmer fra moskéen. Det var bråk og knuffing knyttet til strid mellom medlemmene. Flere kvinnere gikk senere ut og hevdet seg diskriminert.

Moskéen er grunnlagt av somaliere bosatt i Norge, og har over 7837 medlemmer. Ettersom registrerte trossamfunn mottar 1000 kroner årlig i statlige tilskudd per medlem, fikk Tawfiiq-moskéen opprinnelig cirka 7,8 millioner kroner årlig på skattebetalernes bekostning. Denne støtten er nå midlertidig stanset, da det finnes to styrer som begge hevder å representere moskéen. Fylkesmannen har ikke fått konstatert hvem det er som egentlig er representative for trossamfunnet.

Abdirahman Mohamed, mener det dreier seg om en fullstendig uakseptabel maktkamp.

– Det er rett og slett en gammeldags maktkamp som ikke har noe å gjøre i et trossamfunn i Norge. De bruker arenaer som trossamfunn for å oppnå makt, og det er ikke sånn man gjør ting i Norge, sa Mohamed til Resett.

– Det dreier seg om ting som hører hjemme i Somalia. Det er klankultur. De fordeler roller i henhold til klan. Konflikten har også et særpreg av det, det går langs klanmessige skillelinjer, fortsatte han.

Tawfiiq-moskéen har fra før gjort seg kjent for å legge til rette for ytterliggående ytringer. Moskeen står for bokstavtro, reaksjonær islam, samarbeider med Islam Net, og har bidratt til radikalisering av Syria-reisende. I 2013 vekket det oppsikt da de inviterte en imam som mente at utroskap kan straffes med døden eller pisking, til å snakke for sin forsamling.

Heller ikke kvinnesynet holder «norsk standard». Aftenposten møtte tretti kvinner tilhørende moskéen.

– Vi er lei av å bare vaske, lage mat og betale, vi har også rettigheter. Dette er Norge. Vi bor i et likestilt land! sa en av dem.

– Viktig for integrering

Men disse radikale synspunktene til tross. Byrådsleder Raymond Johansen vil ikke avskrive moskéen. Han mener den har en viktig rolle å spille for integreringen. Veien må gå gjennom «modernisering» sier han.

– Den somaliske moskeen er viktig for integrering, starter Johansen med å si til NRK. – Men når makta ligger hos en patriarkalsk elite av menn virker det motsatt, legger han til.

Heller ikke Johansen vil snakke om islam og kultur.

– Det er åpenbart at dette handler om, som det ofte gjør, om makt. Det handler kanskje også om innflytelse og penger. Det handler om å holde kvinner og yngre utenfor. Og det er ikke akseptabelt i Oslo i 2020. Jeg vil sende en klar melding: åpne opp, vær en del av dette samfunnet som omgir deg, sier han.

Ap trenger islam

Flere mener Aps retorikk påvirkes av at somaliere og andre norske muslimer er viktige velgergrupper. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at blant de som bekjenner seg til et islams trossamfunn stemmer hele 80 prosent på Arbeiderpartiet. Kun 9 prosent stemmer ifølge statistikken på et av de fire borgerlige partiene Høyre, FrP, KrF og Venstre.

Til sammenlikning for resten av befolkningen er støtten til Ap langt nede på 20-tallet. Gitt den høye andelen muslimer i Oslo sammenliknet med andre steder, hevdes det å være en kalkyle i Ap om at de må ha lojalitet fra denne gruppen for å holde på makten i hovedstaden.