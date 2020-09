annonse

Nå er det klart både tid, sted og hvem som skal moderere den første direktesendte debatten mellom Donald Trump og Joe Biden.

Det var Commission on Presidential Debates (CPD) som annonserte valget av Chris Wallace på onsdag. Debatten skal finnes sted tirsdag 29. september i Cleveland, Ohio.

Wallace ledet også for første gang en presidendebatt i 2016, noe han høstet ros for fra både Demokrater og Republikanere. Wallace er kjent som den kanskje mest Trump-kritiske av de profilerte nyhetsankerne på Fox News.

I juli fikk Wallace et lengre intervju med president Trump og han har anmodet Joe Biden om å stille opp på noe tilsvarende. Intervjuet kan sees her.

