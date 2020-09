annonse

Hvorfor kan ikke alle som vil få stemme via posten? Det er jo så og si ingen fare for valgjuks. Det er en av de nye «sannhetene» noen vil ha oss til å tro på.

President Donald Trump har advart om at storstilt stemmegivning via posten vil føre til valgjuks. Når millioner av stemmesedler skal sendes til adresser i hele USA er det umulig å ha kontroll på hvem de til slutt havner hos. Poststemming åpner også opp for praksisen med å la en tredjeperson samle inn stemmer fra dem som har mottatt en stemmeseddel i posten. Trump og Det republikanske partiet mener disse stemmeinnsankerne i mange tilfeller øver innflytelse på dem de sanker inn stemmer fra.

Trump har trukket frem avdekking av valgjuks i et lokalvalg i New Jersey tidligere i år, som et eksempel på hvor galt det kan gå. Valget ble gjennomført kun ved poststemming.

For mange betyr nok Trumps argumentasjon lite. Man har sine egne «undersøkelser» og «forskning» som underbygger den sannheten man ønsker å formidle.

Urix kan forklare oss at det ikke finnes noe belegg for å si at poststemming fører til mer juks.

Det samme gjør en leder i Dagbladet 16. august:

«Det foreligger ikke noe håndfast materiale som viser at bruk av posten fører til valgfusk,..»

Lederen avslutter med å hevde at president Donald Trump sin motstand mot poststemming er en forlengelse av en «mørk tradisjon».

USA-ekspert Hilmar Mjelde uttaler til VG at Trump serverer oss en konspirasjonsteori om massiv internasjonal valgfusk.

Hva har så den tidligere sannheten om gjennomføring av valg vært? Både norsk lov og menneskerettighetene stiller faktisk krav til at valg skal være hemmelige. I et norsk valg skal stemmegivning foregå i et valglokale der valgfunksjonærer sikrer at stemmegivningen er hemmelig. Det er kun dem som oppholder seg i utlandet som har anledning til å stemme via posten.

I 2007 hadde man gått bort fra å legge stemmeseddelen i en konvolutt. For statsviter Frank Aarebrot var det nok til å advare mot brudd på prinsippet om hemmelig stemmegivning. Synlige stemmesedler kan føre til kjøp og salg av stemmer.

«All erfaring fra valgobservasjon i Sentral- og Øst-Europa viser at brudd på prinsippet om hemmelig stemmeavgivning for det første gir økt hyppighet av anklager om valgfusk i etterkant av valget, og for det andre øker faren for kjøp og salg av stemmer i seg selv.»

Hvem skal vi stole på i vår sannhetssøken? Aarebrot, eller dagens journalister og USA-eksperter?