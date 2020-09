annonse

Sist søndag ble en 25 år gammel mann, med bakgrunn fra Iran, pågrepet utenfor sin bestemors leilighet i Oslo. Nå er han,siktet for drapsforsøk.

Siktede hadde selv tilkalt politiet, og forklart at han prøvde å drepe bestemoren. Politiet og ambulansepersonalet fant bestemoren hardt skadet, med to stikkskader i nakkeregionen samt en stikkskade i brystregionen. I tillegg, blødde hun fra hodet.

På bakgrunn av gjentakelsesfare, ble siktede i Oslo tingrett mandag varetektsfengslet i første omgang for inntil fire uker.

I og med at det er tvil om siktede var strafferettslig tilregnelig på gjerningstidspunktet, er det usikkert om han i ettertid kan straffes for denne alvorlige voldsforbrytelsen. Derfor vil det bli oppnevnt rettspsykiatere, som vil gjennomføre en fullstendig observasjon av ham.

Påtalemyndigheten opplyste overfor retten at det er sannsynlig at det vil bli reist sak om tungen psykisk helsevern dersom de sakkyndige konkluderer at siktede var utilregnelig da handlingene ble gjennomført.

Siktede er tidligere domfelt for vold og trusler mot bestemoren. I et vitneavhør fra et annet barnebarn, som har snakket med bestemoren etter hendelsen, fremkommer det at siktede har angrepet bestemoren tidligere og at dette er andre gangen han bruker kniv mot henne.