Som Resett rapporterte onsdag har Fox News avslørt at topp-demokraten Nancy Pelosi mot de lokale coronareglene fikk vask og føn i en salong i San Francisco.

Demokratene har anklaget Trump for å ville åpne økonomien for raskt og ikke ha strenge nok regler i møte med coronaviruset. Dermed er Pelosi i hardt vær og anklages for hykleri og maktarroganse.

Eieren av salongen hvor klippingen fant sted (frisøren leide plass i salongen) omtaler Pelosis besøk som som et «slag i ansiktet» på en industri i krise siden de ble tvunget til å stenge i mars.

Salongeieren Erica Kious blir intervjuet av Tucker Carlson her.

I San Francisco åpnet myndigheten for at hårsalonger kunne åpne utendørs 1. september, men Pelosi ble sett uten munnbind og med vått hår innendørs i salongen noe Fox News viste bilder fra overvåkningskamera på.

– Lurt

Pelosi selv hevder hun fikk beskjed om at det var tillatt med innendørs hårklipp så lenge det kun var en kunde av gangen.

– Jeg tar på meg ansvaret for å ha falt for en felle, sier Pelosi, som er lederen for Representantenes hus.

Matthew Soleimanpour, som er advokaten til frisøren som klippet Pelosi, mener Pelosi er lurt i en felle av salongens eier.

– Hun kom med flere giftige og opphissende kommentarer om Pelosi. Det ser ut som hun har lagt en felle for Pelosi, sier Soleimanpour ifølge NTB.

Pelosis frisørtur har skapt stor oppmerksomhet hele det siste døgnet i USA. Kommentatoren Mark Steyn mener Pelosi tar «politikernes hykleri til nye høyder».

Og CBS-reporteren Kathryn Watson synes heller ikke Pelosis unnskyldning holder vann og skriver ironisk på Twitter at «Stengt-skiltet» burde fortalt henne at noe var galt.

The closed signs on the salons might be a good indicator.

One near my parents' house had a sign that said "CLOSED because of California Gov. Newsom." https://t.co/268bibEA1H

— Kathryn Watson (@kathrynw5) September 1, 2020