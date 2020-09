annonse

annonse

Skylder på en misforståelse.

Den profilerte næringslivsmannen Idar Vollvik ble tirsdag morgen pågrepet. Bakgrunnen er at han skal ha solgt ikke-medisinske munnbind fra utlandet som medisinske munnbind.

Siktelsen er imidlertid opprettholdt og en annen person er også siktet i saken.

annonse

Idar Vollvik har nå sendt ut en pressemelding. Her hevder han at selskapet han driver allerede var i ferd med å varsle kunder om at produktene ikke holdt den kvaliteten som koden på kartongene indikerte.

– Både for meg og mine medarbeidere var det dramatisk å få politiet på døren, men med bakgrunn i viktigheten av at det i medisinsk sammenheng kun blir benyttet såkalte medisinske munnbind, var dette helt forståelig. Vi redegjorde for misforståelsen og tiltakene som var satt i verk for tilbakelevering av feilmerkede kartonger, heter det i pressemeldingen.

Han skriver også i pressemeldingen at han ønsker å samarbeide videre med politiet.

annonse

– Når siktelsen mot meg som daglig leder likevel er opprettholdt, skyldes det at påtalemyndigheten mener jeg og mine medarbeidere med forsett foretok feil merking av kartongene. Jeg føler meg imidlertid overbevist om at den videre etterforskning vil vise at vi handlet i god tro.