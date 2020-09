annonse

Mange hadde forventninger til torsdagens Debatten på NRK. Tema var SIAN. Også samfunnsdebattant Kjetil Rolness har kastet seg på.

Rolness gir Terningkast 3, skriver han på Facebook. Årsaken er: «For uklar problemstilling, for korte innlegg, for mange gjester, for mange avbrytelser, og Fredrik Solvang på en åpenbar tematisk bortebane.»

Men han gir skryt for invitasjonen av SIAN.

– Tøft og bra av NRK å invitere SIAN-leder Thorsen. Alle andre har i flere uker sagt hva slags forferdelige ting han og organisiasjonen står for. Nå fikk han – i beste ytringsfrihetlige ånd – sjansen til å si det selv.

Men Rolness er ikke fornøyd med programleder Fredrik Solvang:

– Men – likevel ikke! Fordi Solvang ikke var opptatt med å la han snakke på egne premisser, men med å sette han fast. På personer, sitater, statistikk og irrelevante definisjoner (av f.eks. etnisitet). En elendig samtale, elendig TV og elendig folkeopplysning, skriver Rolness.

Rolness mener programleder skal stille kritiske og pågående spørsmål til en ytterliggående, kontroversiell politisk aktør. «Men det må jo være for å få seerne til å skjønne hvordan han tenker – eller, om du vil: hvor vilt han tenker – ikke for å lage et standard revolverintervju som om det var en partileder i studio.»

Hyller Knudsen Yucel

Men som flere andre på sosiale medier har også Rolness bitt seg merke i Ex-muslim lederens opptreden i debattens siste segment.

– På den positive siden: Kontant og god tale fra Anine Kierulf og Monica Mæland. Og herlig engasjert innlegg av Cemal Knudsen Yucel. Flere eks-muslimer på NRK TV, takk, avslutter han.

