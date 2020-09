annonse

I Fredrik Reinfeldts hjem ble det funnet kokain og kontanter.

I november 2019 gjennomførte svensk politi en husransakelse hjemme hos tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt. De fant der store mengder kontanter og hvitt pulver. Siden er en av Reinfeldts slektninger dømt for narkotikaforbrytelser. Dette melder nettstedet Stoppa pressarna.

En forbipasserende hadde 7. november iakttatt en person i nærheten av den tidligere statsministerens bolig, sentralt i Stockholm. Vedkommende varslet straks politiet, grunnet personens adferd.

Funn

På stedet traff en politipatrulje på en slektning av Fredrik Reinfeldt, som tilsynelatende var ruspåvirket. Mannen ble kroppsvisitert, og politiet fant det som skulle vise seg å være tre gram kokain. I mannens lommebok fant man dessuten små plastposer som ofte brukes i salg av ulovlige rusmidler, samt 5000 kroner i kontanter.

Umiddelbart etterpå gjennomførte politiet en husransakelse i Fredrik Reinfeldts hjem, der man fant mer kokain og ytterligere kontanter.

Reinfeldts slektning har innrømmet at han hadde kokain på seg, men nekter for at han har langet. Han er idømt 120 dagbøter til 150 kroner per stykk.