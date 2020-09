annonse

annonse

Byråd i Oslo Arild Hermstad fra Miljøpartiet de Grønne anklager boligbyggere for å være opptatt av markedsstyring, og ikke av sosial boligbygging.

Lederen av en av Norges største boligbyggere, Rolf Thorsen i Selvaag Bolig kjenner seg ikke igjen i beskyldningene til MDG-politiker Hermstad.

– Feil, vi er i en omfattende prosess med plan- og bygningsetaten om å bygge mindre boligenheter. Markedet ønsker seg det, 47 prosent av Oslos husstander er enslige husholdninger. Men leilighetsnormen hindrer oss i å bygge flere små leiligheter, sier Thorsen til Nettavisen Økonomi, og legger til:

annonse

– At en stor andel av det vi bygger må være 4-romsleiligheter, henger ikke på greip. Folk har ikke råd til disse leilighetene, de vil ikke ha dem.

Les også: MDG – Stans Hareides motorveimani, Rotevatn!

Thorsen sier at de har en god diskusjon med planmyndighetene om en større fleksibilitet, så det er feil å si bransjen ikke jobber med det. Da undervurderer MDG bransjen når det gjelder hva som er forretningsmessig bra.

annonse

– Vi vil bygge det folk vil ha, men nå driver leilighetsnormen oss i retning av å bygge for mange store leiligheter.

Han sier videre at sosial boligbygging er ikke boligbyggeres oppgave, det er en offentlig oppgave. Han forteller videre at markedet etterspør sosiale boliger. Men flaskehalsen er for få regulerte tomter og altfor lang saksbehandlingstid.

– Noe av problemet er at det tar altfor lang tid i Oslo til å ta stilling til prosjektene. Vi måler gjennomsnittlig behandlingstid fra oppstartsmøtet til vi kan sette i gang å bygge. Det tar fire-fem år, mens normert tid er ett år. Resultatet altfor få regulerte tomter.

Tomtekostnadene er for høye i sentrale strøk, det drar opp prisen betraktelig. Thorsen sier at de innenfor Ring 3 nå betaler langt over 30.000 kroner kvadratmeteren i tomtekostnader.