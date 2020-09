annonse

Tolker tas rett og slett ikke på alvor av offentlige tolkebrukere og beslutningstakere, hevdes det.

I 1974 oppsto det et behov for tolker i offentlig sektor.

– Av og til skulle man tro at store deler av det offentlige Norge fortsatt lever i år 1974 med det syn på tolking som fremdeles legges for dagen, skriver statsautorisert tolk Urszula Srebrowska i Dagsavisen.

Norsk tolketjeneste er kvinnedominert og innvandrerdominert. Srebrowska skriver at i møter mellom det offentlige Norge, den minoritetsspråklige tjenestebrukeren og tolken, vil hudfarge, språk og opprinnelsesland være faktorer som blir fremtredende allerede før møtet starter.

– Generelt sett kan man si at den første reaksjonen man ofte har når man møter noen som ikke er som en selv, er mistenksomhet eller skepsis. Det vil også kunne gjøre seg gjeldende når den som representerer det offentlige profesjonelle Norge møter en som har en annen hudfarge og/eller språk.

Hun mener at mistillit til de minoritetsspråklige kan ha økonomisk årsak, noe Nav-skandalen fra i fjor høst viset, samt frykt for trygdeeksport, og at minoritetsspråklige kan mistenkes for å misbruke det norske velferdssystemet.

– En tolk kan dermed sees på enten som en som er der for å hjelpe den minoritetsspråklige til å misbruke systemet, skriver hun og legger til:

– Offentlig sektor, eller store deler av den, har fortsatt ikke klart å få med seg at for at en tjenesteperson skal kunne utføre yrket sitt på forsvarlig måte i møte med den minoritetsspråklige, så er de like avhengige av tolken som den minoritetsspråklige.

Det at mange tror at tolk er kun for den minoritetsspråklige har store konsekvenser for tolkeprofesjonens anseelse. Men når det oppstår en mangelfulle kommunikasjonen, er det aldri saksbehandleren feil, heller ikke innkjøpsansvarlige, tolkeformidleren. Selv ikke den som bestemmer om tolk skal brukes og hvem som skal tolke.

– Det er ikke riktig at skattepenger misbrukes til feilslåtte tiltak og unødvendige rettssaker fordi tolkeprofesjonen ikke tas på alvor, mener Srebrowska, og tilføyer:

– Her trengs politisk handlekraft og vilje til å regulere det offentliges ansvar for bruk av tolk, og det må skje så snart som mulig.