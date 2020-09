annonse

Arrangementer i regi av en islamsk forening i Sarpsborg har forårsaket 70 smittetilfeller. Flere hundre er satt i karantene.

Dette har skjedd etter at Al-Ghadir Islamsk Senter i Østfold kjøpte en boligeiendom. De siste ukene har det vært ulovlig brukt som forsamlingshus.

Sadiq Baker Alezairjawi er forstander og sier ifølge Sarpsborg Arbeiderblad at det har vært antibac tilgjengelig og at de har vært opptatt av å holde avstand.

– Jeg ble veldig overrasket da vi fikk beskjed om smitte. Men vi stanset feiringen med en gangn og har ønsket å bidra til at alle med smitte kan spores opp. Jeg har vært tydelig på å fortelle medlemmne at de alle skal bidra til å forhondre ytterligere spredning ved å ta tester og forholde seg til karantenereglene, sier forstanderen ifølge SA.

Kommunen sier til avisen at det er for tidlig å si om eller hva slags konsekvenser saken vil få for trossamfunnet og at man foreløpig er mest opptatt av å drive smittesporing.