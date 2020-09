annonse

Det er kommet nesten 800 kommentarer på Facebook-siden til NRK etter nyheten om trygdeoppgjøret. Pensjonistene er rasende på regjeringen.

Årets trygdeoppgjør innebærer at pensjonistene ser ut til å få redusert sin kjøpekraft for femte gang på de seks siste årene. Trygdeoppgjøret innebærer at pensjonistene ligger an til å få en nedgang i realinntekten på 0,15 prosent.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe bekreftet på en pressekonferanse at pensjonistene får mindre å rutte med.

– Pensjonistene får mer penger. Men prisveksten sånn det ser ut nå, vil kanskje øke noe mer enn pensjonene øker, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da han onsdag la fram årets trygdeoppgjør.

Bygd opp landet

Saken har blitt heftig diskutert på sosiale medier det siste døgnet. NRKs sak om trygdeoppgjøret havnet øverst på storyboard med over 15 000 delinger på Facebook. På statskanalens Facebook-side har det kommet flere tusen reaksjoner, og det koker i kommentarfeltet.

Pensjonistene er rasende på regjeringen.

– Tenk over dette alle sammen; hvem har bygd opp landet?? Hvorfor skal dem bli mindre tilgodesett enn andre forskjellige grupper i dette samfunnet? På tide å begynne på null igjen å se på hva pengene i forskjellige settinger blir brukt til, skriver en kvinne.

– Det er trist og respektløst. Enten alle eller ingen. De godt voksne har «bygget» landet. Det koster lite ifht. øvrige oppgjør og det bør være et likever, skriver en annen.

Flere hevder også at de som sitter på Stortinget ikke bryr seg om pensjonistene.

– En stor skam. De bryr seg ikke om oss pensjonister, skrives det.

Pensjonsreformen

Pensjonistforbundet er også provosert.

– Til tross for at oppgjøret har medført at pensjonene er regulert lavere enn prisveksten i fem av de siste seks årene, griper ikke regjeringen inn. Pensjonistene får ikke ta del i velstandsutviklingen på samme nivå som samfunnet for øvrig, og det er et system vi ikke aksepterer, uttalte Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen til NTB.

Fra 2015 til 2018 opplevde pensjonistene reallønnsnedgang, mens de i fjor fikk noe økt kjøpekraft. Grunnen til at pensjonistene ofte har sakket akterut, er regelen som ble innført i forbindelse med pensjonsreformen i 2011.

Regelen sier at pensjonen skal reguleres i takt med lønnsveksten, minus 0,75 prosentpoeng. Uføretrygd, som også omfattes av trygdeoppgjøret, reguleres derimot med lønnsveksten.