Planene møtes med åpne armer hos politikerne og kommunen.

Stor-moské kan bli «signalbygg» på Dokken i Bergen, skriver BA. Bergen kommune er i ferd med å utvikle en helt ny bydel på Dokken, i forbindelse med at godsterminalen skal flyttes til Ågotnes. Den nye bydelen skal inneholde Akvariet, Havforskningsinstituttet, Fiskeridoirektoratet, nye boliger og trolig en ny grunskole. Og også en moské.

– Vi har vært i flere møter med kommunen og velforeningen. Noe som har vært diskutert er muligheten for en moske på nye Dokken, forteller Faicel Chaaibi, prosjektleder i Bergen moske, til BA.

Kommunen ved Laura We som er prosjektleder for Dokken bekrefter at det er en god dialog med moskéen, men kan ikke si hvor en ny moské vil ligge. Det må behandles politisk.

Positiv

Erlend Holm (V), er byråd for finans-næ næring og eiendom og stiller seg positiv til planene om et muslimsk storbygg.



. – Vi ønsker å være en by der alle trossamfunn føler seg velkomne, og en del av dette er selvsagt at man har gode steder å utøve tro, sier han.

– Signalbygg

Det er stor entusiasme for planene også hos Byarkitekten:

– Hvis Dokken blir den fremtidige lokaliseringen, kan det gjerne være et signalbygg som uttrykker seg i den generellebystrukturen som et flott bygg, sier Åge Vallestad, spesialrådgiver hos Byarkitekten.