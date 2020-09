annonse

Ble geleidet vekk av politiet.

På NRK Debatten torsdag var tema Sian rett til å ytre seg og den volden som motdemonstranter har brukt ved flere anledninger de siste uker. NRK hadde også invitert Sians leder Lars Thorsen.

Han ble spurt ut under flere minutter av programleder Fredrik Solvang, og deretter kom flere gjester i studio og Thorsen ble takket av.

På Twitter ble NRK og Fredrik Solvang utsatt for kraftig kritikk for å invitere Thorsen til studio.

Men noen hadde også møtt opp utenfor NRKs lokaler, forteller Lars Thorsen. Han ble først oppmerksom på trusselen da han hadde satt seg i bilen og var på vei ut av parkeringsplassen.

– Da ble vi sperret av tre politibiler, forteller han til Resett. – De ba oss vente og sa de måtte få kontroll på en situasjon.

Thorsen ble da oppmerksom på en liten grupper som han omtaler som «raddiser» som sto på motsatt side av veien.

– De skrek fælt, sier Thorsen.

Etter en liten stund fikk de beskjed fra politiet om å følge etter dem og de ble eskortert fra NRK og ut på Ringveien.

Lars Thorsen forteller at han var spent og for så vidt hadde ventet at noen møtte opp.

– De vet hvilken bil jeg kjører, sier han.

Thorsen berømmer politiet for å ha god kontroll og oversikt over situasjonen. Thorsen vet ikke om politioppbudet skyldtes ham, for det var jo også fremtredende politikere der, sier han.

Kjørt ut

Operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt bekrefter at Sian-leder Lars Thorsen fikk assistanse fra politiet da han forlot Marienlyst.

– Vi har kjørt eller geleidet ham ut og sørget for at han kom seg trygt av gårde.

På spørsmål om det stemmer at noen stod klare til å banke ham opp etter Debatten, svaret Grøttum slik:



– Vi har kontrollert noen personer på utsiden. Det var syv personer som var i området og vi hadde patruljer på utsiden som var til stede ved inngangspartiet. Disse ble da sjekket i området rundt.

– Ble noen bortvist eller pågrepet?

– Nei, vi har ikke bortvist eller pågrepet noen , de ble sjekka og dimmitert, svarer operasjonslederen.

Lars Akerhaug har bidratt til denne saken.