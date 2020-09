annonse

annonse

Satser Demokratene på valgseier ved å spamme Twitter med #TrumpErSlem og #TrumpKanIkkeSykle?

«Russia Collusion». Riksrettssak rundt Ukraina. Skyld i 180.000 corona-dødsfall. Siden 2016 har Demokratene gjentatte ganger forsøkt å få has på president Donald Trump, men fire år senere sitter Trump fortsatt komfortabelt i Det ovale kontor.

Selv ikke vårens og sommerens opptøyer med vold, plyndring og brannstifting, som Demokratenes velgere står bak, synes å ha svekket Trump. En måling viser at bare prosentpoeng skiller oppslutningen til Trump og rivalen Joe Biden.

annonse

Med to måneder til presidentvalget 3. november synes desperasjonen å gripe om seg i den demokratiske leiren, skal vi dømme etter Twitter-aktiviteten.

Les også: Venstresiden fryder seg over Trump-dødsfall, begår digital likskjending på Twitter: – Vi er anstendigheten

Mens Demokratene tidligere har fremstått som fattet, behersket og nesten litt seierssikre –vi husker en uthalt Russiagate-etterforskning og en høytidelig riksrettsprosess for påstått maktmisbruk i Ukraina – later det til at panikk nå preger situasjonen, og strategien blir da å lage mest mulig støy – på venstresidens vis.

annonse

På Twitter renner det inn flere titalls innlegg i minuttet med emneknagger som #TrumpRiots og #RacistInChief. Nøye utvalgte hashtags postes om og om igjen av tusenvis av brukere. Kampanjen er klekket ut sentralt i Demokratene, og både partiets velgerbase og enkelte Dem-politikere tar del i dens gjennomføring.

Ufullstendige setninger

– USA, du er vitne til begynnelsen på den andre borgerkrigen i landet vårt, med vilje oppildnet til med eneste hensikt at #RacistInChief (Rasist-generalen) #ArsonistInChief (Brannstifter-generalen) skal gjenvelges, skriver «Yankees». Trump er som kjent «Commander-in-Chief», øverstkommanderende for USAs væpnede styrker.

America, you are witnessing the beginning of our Country's second Civil War deliberately incited for the sole purpose of being re-elected by the #RacistInChief #ArsonistInChief 👇 pic.twitter.com/nD8DNkr5si — Yankees (@nyc10468) August 30, 2020

– Dette er Trumps USA. Alt sammen har skjedd på Trumps vakt. Han har ikke gjort NOE for å forene folk. #TrumpTerrorism, #TrumpRiots, #TrumpStroke, mener «Allison».

Les også: Demokrater i strupen på Trump: – Han er feit. Hans feite ræv vil tape i november

annonse

Det er imidlertid langt mellom brukerne som er i stand til å formulere hele setninger, og begrunnelser og argumentasjon er nærmest fraværende. Isteden pøses det ut utallige og stort sett likelydende innlegg som kun inneholder hashtags.

– #TrumphasFrontotemporalDementia (Trump har demens i frontal- og temporal-lappene), #TrumpisaTerrorist (TrumpErEnTerrorist), skriver en som kaller seg Billy.

– #TrumpViolence (TrumpVold), #BidenCalm (BidenAvslappet), #TrumpStroke (TrumpHjerneslag), følger «Elias Lefty Caress» opp.

– Retweet meg, folkens! #TrumpErUvel, #TrumpVold, #TrumpFeil, #TrumpOpptøyer, #PutinsMarionett, #PutinsBitch, #TrumpKaos, #TrumpErIkkeFrisk, #TrumpTerrorisme, lyder det fra «Niecy».

Les også: Trumps lege avfeier at presidenten ble rammet av «mini-slag» i 2019 – Trump selv kaller det FAKE NEWS

– #TrumpHjerneslag, #TrumpErIkkeFrisk, #TrumpErEnVits, #TrumpKanIkkeSykle, #TrumpOpptøyer, skriver «Dispatches from the Bunker».

Satser på projisering

Hashtagen #TrumpStroke viser til rykter som venstresiden har satt ut om at Trump angivelig hadde hjerneslag eller flere mindre slag i 2019.

#TrumphasFrontotemporalDementia and only thing that get him to remember is when he farts and he have to smell the shit himself,tho he might fake it. pic.twitter.com/MH36kdOa1G — Morten André Trulsen (@mort1_a) September 1, 2020

Trumps valgkampanje har rettet oppmerksomhet mot Bidens dels sviktende formuleringsevne og usammenhengende tale, noe som har skapt bekymring for at Trumps utfordrer i presidentvalget 3. november begynner å bli dement.

Nå satser Demokratene tilsynelatende på å projisere alt fra Bidens synlige helsetrøbbel til sommerens demokratiske volds- og hærverksorgie over på Trump.

I psykologien er projisering når man beskylder andre for egenskaper som man selv har, for eksempel «Du kan ikke samarbeide» eller «Du er fascist». Fenomenet opptrer gjerne hos individer med psykiske problemer, langt sjeldnere hos friske folk.

Les også: Høyre-politiker kaller radikalernes boikottkampanje «ytringsfrihet», og omtaler Resett som et «kloakkanlegg»

På Twitter er det nå en endeløs utgytelse av Trump-negative hashtags. Høstens meningsmålinger vil trolig påvirke om Demokratene kan la tastaturet hvile innimellom nærmere presidentvalget eller til slutt går fullstendig i #fistel.

Her er flere velartikulerte godbiter fra venstresiden:

– #TrumpVirus, #TrumpIdiot, #TrumpErEnNasjonalSkam, #TrumpDreperAmerika.

– #TrumpTerrorisme, #Twitler, #TrumpLyverHverGang HanÅpnerMunnen.

– #AmeriKKKa (Ku Klux Klans Amerika), #DiktatorTrump, #MangoMussolini (referanse til Trumps hudfarge og Italias sosialistiske diktator Benito Mussolini).