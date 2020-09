annonse

Trump hevder at poststemming fører til utbredt valgfusk og er fordelaktig for Demokratene.

Trump-administrasjonen og Republikanernes nasjonalkomité har rettet søksmål mot flere delstater som har tatt grep for å gjøre stemmegivning via post mer tilgjengelig før høstens valg, skriver NTB.

Justisminister William Barr fremmet også påstander om at stemmegivning via post fører til valgfusk i et intervju med CNN onsdag kveld.

– Folk er bekymret for utenlandsk påvirkning, og om vi bruker et valgsystem som delstatene først nå forsøker å innføre, åpner det døra for mulige forfalskninger, sa Barr.