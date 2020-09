annonse

Folk blir truet, slått og drept på grunn av en tegning eller et bokbål. Det er det som er problemet, ikke en liten, avmektig organisasjon.

Det er synd når SIAN og Lars Thorsen har blitt islamkritikkens ansikt i norsksamfunnsdebatt. Organisasjonen fremstår som et sammensurium av unyanserte uttalelser og terminologi folk flest ikke forstår.

Det var bra at NRK tok mot til seg og inviterte Lars Thorsen til Debatten torsdag kveld. Fredrik Solvang gikk hardt ut, og det var ikke lett å forstå hva Thorsen egentlig mener og hvor han setter grensen til den del av islam han mener er uakseptabel. Dessuten skyter SIAN seg selv i foten når de tviholder på en definisjon av muslimer som i Norge ikke oppleves som relevant. Folk skjønner ikke hva de snakker om. Resultatet er at selv de mest integrerte muslimer føler seg truffet når Thorsen snakker om alle «gode muslimer», når han egentlig burde ha snakket om bokstavtro fundamentalister.

SIAN bør ha lov til å mene akkurat hva de vil om islam, og de må ha rett til å brenne, rive og slite i Koranen alt de orker. Men de bidrar ikke med det budskapet folk trenger å høre. Det er rett og slett en stor synd at de får så mye av det rampelyset som burde ha vært gitt til seriøse islamkritikere, som kan snakke sånn at folk forstår.

Undergraving av ytringsfriheten

En av dem som fortjener å bli hørt er Cemal Knudsen Yucel fra Ex-muslims of Norway. Hans innsats på Debatten torsdag kveld bidro til å kaste lys over det som er kjernen i dette problemet. Om man kritiserer islam, også på en langt mer forståelig og reflektert måte enn det SIAN gjør, går et visst segment i den muslimske befolkningen bananas, og de politisk korrekte står klare til å fordømme kritikerne som rasister. På den måten undergraver de ytringsfriheten og retten til religionskritikk.

Men Cemal fikk altfor lite tid, og ellers manglet dette aller mest sentrale aspektet i debatten. Rune Berglund Steen, Sofia Rana og andre snakket om at muslimer ikke skal bli utsatt for hatefulle ytringer. Så ble det diskutert hvorvidt det skal være greit å brenne Koranen, og Qasim Ali fra Minorg fikk slippe til med sine ytterliggående holdninger, der han sidestilte det å håne en religion med det å krenke andres menneskeverd. Dette helt uten å bli møtt med det helt åpenbare argumentet; det er mennesker vi beskytter fra hat, ikke ideer. Dette også i henhold til straffelovens paragraf 185. Hvis jeg brenner Koranen, så er det rent faktisk Koranen og islam som sjikaneres, ikke Qasim Ali og muslimer. At noen muslimer så føler at de som mennesker er utsatt for et overtramp, er fullstendig irrelevant.

Kjernen

Altfor mange har helt feil fokus i denne debatten. SIANs klønete opptreden og utspill er en avsporing. Det er ingen grunn til å gå rundt grøten. Dette handler i bunn og grunn om at mennesker i vestlige land blir slått, truet og drept for å ha laget en simpel tegning eller satt fyr på en bok. Det dreier seg om at noen tilhengere av en bestemt religion tar til vold i møte med ytringer, mens «hjertevarme» aktivister unnskylder volden. Det er det som er problemet her.

Man snakker om at islamkritikk gjør at muslimer føler seg undertrykt i Norge, men fakta er at det er islam som bidrar til undertrykkelse av kvinner, vantro og homofile. Å slå dette fast er ikke å spre hat mot alle muslimer, eller et stort flertall. Det er i verste fall hat mot ideer. Og det er helt legitimt, om vi skal være et fritt samfunn.