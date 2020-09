annonse

Med bakgrunn som muslim vet han hvorfor vi må kjempe for ytringsfriheten. Den er kjernen i et demokrati.

Cemal Knudsen Yucel er ikke en ukjent person for Resetts faste lesere, men trolig en person mange vanlige nordmenn ikke har lest eller hørt om. Det er synd, og derfor var det bra at han, i et ellers litt oppstykket og ufokusert program, ble invitert av Fredrik Solvang for å diskutere Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) og ytringsfriheten.

Dette sa han da han fikk ordet i programmet:

«Det er en stor ære å bli invitert hit og forsvare ytringsfriheten. Det er dn største friheten vi har i Norge. Jeg kan stå her, som ikke-muslim, jeg kan drive med blasfemi og føle meg trygg. I 10 muslimske land er det dødsstraff for krenke islam.

Det aller viktigste

På den måten fikk han også frem det aller viktigste i debatten i kjølvannet av Sians markeringer. Dette dreier seg ikke om hva man mener om organisasjonen eller hva slags følelser eller tanker som oppstår når noen brenner Koranen eller andre religiøse skrifter.

Det dreier seg om en av de viktigste, kanskje, som Knudsen er inne på, den aller viktigste norske verdien: Ytringsfriheten.

Nasjonalpoeten Henrik Wergeland kalte ytringsfriheten den herligste diamanten i diademet som var den nye nasjonens frihet. Men i dag virker det dessverre som mange nordmenn ikke lenger forstår hvorfor dette er så essensielt i et demokrati.

Pinlig

For Cemal er det annerledes. Han vokste selv opp på landsbygda i Anatolia, det tyrkiske fastlandet, og ble indoktrinert som islamist allerede på skolen. Da han gikk på ungdomsskolen markerte han seg tidlig som en tilhenger av Tyrkias islamistbevegelse som dagens president, Erdogan, er avlet fra. Milli Görus. Likevel tvilte han innerst inne på budskapet og sannheten i de hellige skriftene. Som voksen kastet han religionen på båten og havnet etter hvert i Norge. Men her i Europa opplevde han at mange av hans landsmenn var mer konservative enn selv tyrkere hjemme på bygda.



For ham og mange eks-muslimer har det kostet. Selv har han mistet venner. Andre må leve i skjul, med drapstrusler og dødsdommer hengende over seg. Derfor kjemper han. Ofte med krasse og harde ord om religionen han har forlatt.



Man trenger ikke være enig i alt han sier om islam. Men vi bør likevel lytte, når han forklarer hvorfor ytringsfrihet er så viktig i et demokrati.

Samtidig er det litt pinlig, at det må en innvandret mann fra Tyrkia til, for å minne nordmenn om hva ytringsfriheten er og hvorfor vi må verdsette den.