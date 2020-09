annonse

58 prosent sier det er mindre sannsynlig at de vil stemme Ap etter det kaotiske fylkespartiårsmøtet forrige helg, ifølge en fersk meningsmåling.

Kun 12 prosent mener det er mer sannsynlig at de vil stemme Ap. Fire av ti at sier dessuten at de gjerne ser Trond Giske som statsråd, viser målingen Sentio har utført for Trønder-Avisa.

29 prosent av partiets egne velgere sier det er mindre sannsynlig at de skal stemme på Ap neste høst, mens 40 prosent sier det er mer sannsynlig.

Trond Giske er fremdeles populær i Trøndelag. Skulle det bli en ny rødgrønn regjering etter neste høsts stortingsvalg, vil fire av ti trøndere ha Giske som statsråd, mens 53 prosent av partiets egne velgere sier det samme, skriver avisen.

Meningsmålingen viser dessuten at Giske er mest populær hos eldre medlemmer i sitt eget parti og minst populær blant de under 30 år.