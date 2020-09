annonse

Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen hevder å stå på «de undertryktes og svakes» side.

Nylig skrev Lorentzen et innlegg i Aftenposten der han slo fast at han mener brenning av Koranen er vold, i kjølvannet av SIANs mye omtalte demonstrasjoner i Oslo og Bergen, og de medfølgende motdemonstrasjonene, som har eskalert til vold.

Uttalelsen har vekket harme og krass kritikk, blant annet fra Aftenpostens egen kommentator Andres Slettholm, som i et svar har anklaget Lorentzen for å ville straffe folk for blasfemi.

Psykisk vold

I et tilsvar til denne kritikken hevder Lorentzen at koranbrenning ikke er en ytring overhodet.

«Det er jo ganske åpenbart at mange mennesker opplever det som vold. I voldsforskningen er begreper som materiell vold og psykisk vold innarbeidet og vil ofte kunne ha like sterke konsekvenser for menneskers ve og vel som fysisk vold», skriver han.

Rasisme og nazisme

Han omtaler også koranbrenning som et eksempel på «rasistiske og nazistiske provokasjoner».

«Jeg anser ikke det å rive Koranen i stykker som en ytring, men dette kan selvfølgelig diskuteres. Ytringer foregår gjennom skrift eller tale (eller dans, musikk, bevegelser, teater osv.). Ytringer skal kunne provosere og utfordre, slik jeg tydeligvis også har gjort. Ytringer skal også få oss til å tenke nytt, slik jeg ønsket. Men ytringer er ikke å drive psykisk vold mot andre», skriver han.

«Min sympati er alltid på de undertryktes og svakes side, også i Black Life Matters-bevegelsen.»