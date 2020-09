annonse

Sterkt kritisk til de som vil begrense ytringsfriheten for mennesker og grupper de ikke liker.

Høyrepolitiker og Nettavisen-skribent Mahmoud Farahmand tar et knallhardt opgjør med kjønnsforsker Jørgen Lorentzen som vil forby Stopp Islamiseringen av Norges (Sians) markeringer.

«Å kaste stein på politiet er vold. Å rive i stykker Koranen er også vold. Er det politiets oppgave å sørge for at Koranen kan bli skjendet?» spurte kjønnsforsker Jørgen Lorentzen i Aftenposten.

Han mener den type aksjoner som Sian driver med, fører ikke til annet enn en eskalerende radikalisering på begge sider.

– Politiets vern av ytringsfriheten og forvaltning av voldsmonopolet er nødvendig om alle skal ha mulighet til å uttale seg uten å frykte for sine liv, konstaterer Farahmand i Nettavisen.

Han påpeker imidlertid at om politiet gir fra seg kontrollen, vil det første offeret være tilliten til statsinstitusjonene, dernest går utviklingen raskt mot borgervern og inngjerdete samfunn.

«En slik utvikling vil neppe være til hjelp for minoritetene i det norske samfunnet», konstaterer han.

Han understreker at ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet for borgerne i et demokratisk samfunn.

«Dette gjelder ikke minst for de borgerne som vi ikke identifiserer oss med, og de meninger vi ikke liker. Det er også en demokratisk statsplikt å sikre borgerne denne rettigheten.»

Han fortsetter blant annet med å påpeke at voldsutøverne utøver det mange anser som giftig maskulinitet og at kjønnsforskere som Jørgen Lorentzen neppe vil like et samfunn der slike krefter får fritt spillerom.