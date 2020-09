annonse

annonse

Ifølge magasinet The Atlantic og nyhetsbyrået AP, kalte Donald Trump i 2018 falne amerikanske soldater for tapere, men Trump nekter for å ha sagt noe slikt.

En artikkel i The Atlantic påstår at Trump ved flere anledninger har snakket nedsettende om amerikanske soldater som er blitt drept eller tatt til fange i kriger der USA har deltatt.

Under et besøk i Frankrike i 2018 avlyste Trump et besøk til krigskirkegården Aisne-Marne, der amerikanske soldater som falt under Første verdenskrig, ligger gravlagt. Trump skal angivelig ha sagt at kirkegården «er fylt med tapere», ifølge fire ulike kilder som ikke ønsker å bli navngitt.

annonse

Nyhetsbyrået AP har også snakket med anonyme kilder som bekrefter at Trump sa dette.

Nekter

Trump selv og hans medarbeidere avviser imidlertid påstandene på det sterkeste.

annonse

– Jeg er villig til å sverge på hva som helst at jeg ikke sa dette om våre falne helter. Ingen respekterer dem mer enn jeg, sa Trump til pressefolk i Washington torsdag.

Han gjentok at tåke og regn gjorde det vanskelig å fly til krigskirkegården med helikopter, som er den offisielle forklaringen på hvorfor besøket i Frankrike ble avlyst.