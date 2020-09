annonse

Kinas Folkearmé (PLA) har allerede overgått USA i utviklingen av missiler, antall krigsskip og luftforsvarssystemer – i henhold til planen om å bli en dominant global supermakt innen 2049.

Informasjonen kommer frem i en rapport av det amerikanske forsvarsdepartementet publisert tirsdag, som konkluderer med at det endelige målet for Kina er å «utvikle et militære innen midten av århundret som er likeverdig – eller i noen tilfeller overlegent – det amerikanske militæret, eller enhver annen stormakt som Kina ser på som en trussel».

Under den nye nasjonale strategien fremmet av Kinas president Xi Jinping, har «Kina allerede forbigått USA i visse områder, som er avgjørende for det overordnede målet om å gå vekk fra et hjemlands- og periferiforsvar til global maktprojeksjon,» står det videre.

For å oppnå dette målet, har Kina «samlet ressursene, teknologien og den politiske viljen over de siste to tiårene for å styrke og modernisere PLA i nesten alle aspekter,» heter det i rapporten.

Marine

Rapporten fastslår at Kina allerede har den største marinen i verden, med en samlet flåte på «omtrent 350 krigsskip og ubåter, inkludert over 130 store overflateskip».

Den amerikanske marinen har til sammenligning en flåte på 295 krigsskip.

Missiler

I tillegg nevner rapporten at Kina «har mer enn 1250 bakkebaserte ballistiske missiler (GLBM) og bakkebaserte cruisemissiler (GLCM), med en rekkevidde på mellom 500 og 5.500 kilometer.»

Til sammenligning har USA kun én type konvensjonell GLBM med en rekkevidde på 70 til 300 kilometer, og ingen GLCM.

Luftvern

Rapporten konkluderer også med at Kina ligger foran USA i noen aspekter av luftvernsystemer – med en blanding av russiskbygde og hjemmelagde systemer.

«Kina har en av verdens største styrker av avanserte langdistanse bakkebaserte luftvern-systemer – inkludert russisk-bygde S-400 og S-300, samt egenproduserte anti-luft-systemer – som utgjør deler av landets robuste og redundante integrerte luftvernsystem,» heter det i rapporten.

– Fortsatt underlegen

Til tross for fremskrittene, forblir PLA fortsatt «i en underordnet posisjon» overfor USA når det kommer til generell militær styrke, ifølge Chad Sbragia, Pentagons assisterende forsvarssekretær for Kina.

– Det kinesiske kommunistpartiet ønsker militær paritet med USA, og har planen og ressursene for å nå det målet, sa han under en konferanse om Kinas militære i regi av tenketanken American Enterprise Institute.

Sbragia mener at Beijings militære strategi har blitt drevet frem av synspunktet om at USA har besluttet å gå inn i en lang periode med konfrontasjon for å motvirke den globale spredningen av Kinas innflytelse.

– KPP ser på USA i økende grad som mer villige til å konfrontere Beijing i saker der USAs og Kinas interesser er motstridende, sa han.

– KPP-lederne ser på USAs sikkerhetsallianser og partnerskap – spesielt de i Indo-Stillehavsregionen – som destabiliserende og uforenlig med Kinas interesser, argumenterte han.