Den norske venstresida må ta ansvar for at vi har sviktet i organiseringen av den antirasistiske kampen.

– Hvem skal organisere til ikkevoldelig felleskamp hvis ikke vi, som tror på fellesskap, gjør det?, spør vararepresentant til Stortinget for Oslo SV, Marian Hussein i Klassekampen.

Hun skriver at det er uenighet om markeringen mot SIAN i Oslo var vellykket. Dette gjør henne bekymret og sterkt urolig. Hun mener at rasismen og muslimhatet SIAN sprer, har i lang tid splittet samfunnet.

– Kampen mot rasisme er politisk og angår oss alle. Det viktig at alle demokratiske nivåer i Norge nå tar grep og setter antirasisme på dagsorden. Kampen om holdninger er vel så mye en systemkamp, skriver hun, og legger til:

– Systemer som muliggjør strukturell rasisme er farlige og må reformeres gjennom demokratiske vedtak. Jeg forventer tilslutning til brede politiske allianser på alle nivåer for å få til en gjennomgang av systemene som muliggjør rasisme.

Hussein er bekymret når det reageres mer på antirasisme enn selve rasismen, at en kritiserer ofre for rasisme, isteden for å kjempe imot rasismen som skaper mistillit og utrygghet i vårt samfunn.

Hun er også kritisk til hvordan samfunnet reagerer på rasisme. Hun sier at vi har fått høre fra sannhetsvitner som forteller om sine opplevelser i det rasistiske Norge. Nå etterlyser hun politiske vedtak som svarer på deres opplevelser.

SV-politikeren er i tillegg bekymret for hva vi skal si til våre barn om hvordan vi som samfunn jobber mot rasisme, hvis vi usynliggjør sannhetsvitnenes budskap. Men hun er glad for at LO og Antirasistisk Senter vil jobbe med organiseringen av motdemonstrasjonene.

– Jeg ønsker å være en del av en venstreside som tar ansvar. Dette er klassekamp, kvinnekamp og felleskamp!, avslutter Hussein