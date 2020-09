annonse

Et medlem av den venstreradikale grupperingen «ANTIFA» plaffet ned en kristen Trump-tilhenger i helgen. I norsk presse blir offeret omtalt som «høyreradikal».

Drapet skjedde sent lørdag kveld etter at Trump-tilhengere hadde møttes til støttemarkering for presidenten i byen Portland. Den drapsmistenkte heter Michael Forest Reinoehl og marsjerte med Black Lives Matter-aktivister tidligere på dagen da det brøt ut slosskamper mellom BLM og Trump-tilhengere.

Flere videoer av drapet har blitt delt på sosiale medier som viser 48 år gamle Reinohel plaffe ned Trump-supporter Aaron Danielson på åpen gate. Danielson var i Portland sammen med den kristne gruppa Patriot Prayer da han ble skutt og drept.

Se video av drapet under. Advarsel: Sterke bilder!

Aaron Danielson, was shot in the chest&died on Southwest 3rd Avenue.The shooting occurred soon after most cars in a caravan of Trump supporters had left PDX pic.twitter.com/PzHK3M7nS1

New video showing intentional killing of American patriot(Trump Supporter) by democrat terrorists in Portland.

Dagbladet: – Høyreradikal!

Reinhoel ble identifisert av tatoveringen han har på halsen som viser en svart knytteneve. Den svarte knytteneven er det samme symbolet Black Lives Matter bruker. Han skal ha skrevet på sosiale medier at han er «100 prosent ANTIFA», og at han er klar for krig, ifølge New York Post.

Den etablerte norske pressen har skrevet om saken. De fokuserer imidlertid på at offeret var medlem av en «høyreradikal» og «høyreekstrem» gruppe.

«Mannen som ble skutt, skal ifølge New York Times hatt på seg en hatt med symbolet til den høyreekstreme gruppen Patriot Prayer», skriver VG i sin artikkel om drapet.

I skjermbildet under kan du se at norske nettaviser fokuserer på at mannen var «høyreradikal». At den drapsmistenkte var med i den venstreradikale gruppa ANTIFA er det ingen i den etablerte norske pressen som fokuserer på.

Til opplysning er Patriot Prayer en kristen gruppering.

Fokuserer ikke på Antifa

Trumps pressesekretær, Kayleigh McEnany, bekreftet under en pressekonferanse at drapsmannen i Portland var Antifa og at han hadde skrevet på sosiale medier at han var klar for krig.

McEnany ble også provosert da journalister spurte henne om en video på sosiale medier som viste en gruppe mennesker skyte painball-kuler på demonstranter.

– I 90 dager har vi sett grusom vold fra medlemmer av Antifa, og du spør meg om en paintball-video?, sa hun og la til at det var rart at journalistene ikke har spurt om volden utført av Antifa de siste tre månedene.

.@PressSec "For 90 days we've seen horrific violence from ANTIFA and you're going to ask me about a paintball video?"

Media asks @PressSec about a paintball video rather than actual violence that has taken place for 3 months. pic.twitter.com/yqdSJfNWlZ

— Julius Q. Giles (@TodayWithJulius) August 31, 2020