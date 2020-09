annonse

Flere enn 70 klimaaktivister er pågrepet i Londons, etter at de blokkerte to trykkerier, i protest mot aviser eid av Rupert Murdochs selskap News Corp.

Det var demonstranter fra den ytterliggående grupperingen Extinction Rebellion som ble pågrepet, etter at de lenket seg til biler og bambusstillaser for å blokkere veiene utenfor trykkerier i Broxbourne nord for London og Knowsley nordvest i England. Dette melder NTB.

Her trykkes avisene The Sun og The Times, som er eid av Murdoch, i tillegg til Daily Telegraph, Daily Mail og Financial Times.

– Målet er å fokusere på disse selskapenes uvilje til å rapportere riktig om klimakrisen og den økologiske krisen, og deres vedvarende manipulasjon av sannheten til å passe deres egen personlige og politiske agenda, uttaler gruppen.

Politiet sier de har pågrepet 42 i Broxbourne og 30 i Knowsley. Newsprinters, selskapets som driver trykkeriene, mener at demonstrasjonene var «et angrep på hele den frie pressen». Statsminister Boris Johnson har meddelt at han deler denne oppfattelsen.