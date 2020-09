annonse

Cemal Knudsen Yucel reagerer sterkt på at enkelte i norsk samfunnsdebatt ønsker å forby koranbrenning.

Torsdag kveld inviterte Fredrik Solvang til debatt hos NRK, med ytringsfrihet som tema. Dette i kjølvannet av de voldelige opptøyene som nylig fant sted under en SIAN-demonstrasjon i Oslo sentrum.

En av dem som var invitert til å være med på debatten var Cemal Knudsen Yucel, som er leder i Ex-muslims of Norway. Han forteller at han i ettertid har fått mye ros for sine utspill under debatten, der han la fokus på at han kan delta i det offentlige rom som eksmuslim, på grunn av ytringsfrihet, og retten til å håne og kritisere religion. Han er glad for at debatten fant sted.

– Først og fremst vil jeg si at det er bra at debatten i det hele tatt eksisterer. Det er bra at man tar den, og at man kan snakke med SIAN i stedet for å bare snakke om dem. Det var en seier for ytringsfriheten, sier Yucel til Resett.

– De avslører seg selv

Han er forferdet over argumentene han ble møtt med fra de som var til stede for å forsvare islam.

– Man så hvor lavt ned de gikk. De sier jo rett ut at man må fjerne folk som SIAN, at man må sende dem til skogs. De avslører seg selv.

– Islam krenker milliarder av mennesker. De krenker til og med sine egne, i ulike islamske sekter, sier Knudsen, og viser til Ahmadiya-miljøet.

Den profilerte islamkritikeren mener islam avler fordommer, og påpeker at religionen beordrer drap.

– Vi tåler alt det der i ytringsfrihetens navn, slår han fast.

Ofre

– Du reagerte sterkt på at Qasim Ali ville forby koranbrenning. Hva tenker du om at Qasim Ali sidestilte det å latterliggjøre religion med hets mot mennesker?

– Ja, har du hørt? I muslimske land dreper de deg jo om du gjør slikt. Her er de en minoritet, her har de ikke makt, og da leker de ofre for å få på plass sine blasfemiregler.

– Det er taktikken deres. De vet hvordan de kan styrke deres ideologi. De gjør seg til ofre. Og de er ikke ofre. Det er de som fordømmes av islam som er ofrene, mener Yucel.

Religionskritiske tradisjoner

Videre kaller han Qasim Ali en «moderne islamist», og påpeker at at man ikke kan være integrert eller kjenne til vestlige verdier, om man vil innføre blasfemilover.

– Folk i Vesten har før i tiden blitt brent, torturert og drept for å ha spyttet på Bibelen. En gutt måtte bøte med livet for akkurat dette. Men hva skjedde? spør Yucel, og peker så på den omfattende latterliggjøringen av den kristne tro som siden er blitt utført av tenkere som Voltaire, Kant og Espinoza.

– Kanskje må man undervise mer om opplysningstiden på skolen.

En uhellig allianse

Knudsen er ikke imponert over venstresidens valg av alliansepartnere i denne debatten.

– Rødt, som er kommunister, står ved islamistenes side. Kommunistene er alliert med islamister, det vil si ytre høyre. Islamister er fascister. Også kaller de dem som kritiserer islamisme for ytre høyre og rasister og nazister, sier samfunnsdebattanten, før han avslutter med å si at han synes ytringsfriheten er viktig, fordi alle sider bør frem i lyset.