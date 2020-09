annonse

Regjeringen har etter press gått med på å hente båtmigranter fra en overfylt leir på den greske øya Lesbos, hvis andre EU-land gjør det samme. Nå etterlyser Dagbladet handling.

– Da regjeringen før sommeren ble enig med seg selv om å hente barn og sårbare familier fra Moria-leiren i Hellas, vakte løsningen de landet på en viss munterhet, skriver Dagbladet, og legger til:

– Forutsetningen for å hente asylsøkerne, formulert som «dersom åtte til ti andre land gjør det samme», viser seg nå å bli akkurat så vanskelig og tragikomisk som man kunne forvente. Telle-leken er i gang.

Dagbladet sier at elleve land har sagt seg villige til å relokalisere båtmigranter, og at to har allerede tatt dem imot, og fem har startet henting. Men her blir det fintelling, to av landene er ikke med i Schengen-samarbeidet, Sveits og Storbritannia, og da teller ikke de for norske myndigheter.

– Avtalen i regjeringen legger opp til et vidt tolkningsrom. Når er forutsetningen oppfylt? Regjeringen vil hente asylsøkerne når de andre landene «realiserer» sine uttak, har justis- og beredskapsminister Monica Mæland tidligere sagt, mener Dagbladet, og tilføyer:

– Betyr det at det holder at land har startet å hente flyktninger? Da teller vi sju. Men holder åtte? Bør det helst være ti dersom ikke alle er fullstendig «realisert? Og hvorfor er det så avgjørende å holde Sveits og Storbritannia utenfor tellingen, bortsett fra at de ikke med Schengen-samarbeidet?

Mens regjeringen sitter og finteller og kategoriserer, skriver Dagbladet, så har coronaviruset nå kommet til Moria-leiren. Hellas har bedt om avlastning, og FN har bedt oss om å hjelpe til,. Kommunene står klare, påpeker avisen. KrF fremmet saken da den var omstridt i våres. De truet med å finne alternative flertall på Stortinget. Dagbladet stiller spørsmål om hva KrF vil gjøre nå.