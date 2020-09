annonse

Det er nedslående å se hvordan våre vestlige sivilisasjoner mer og mer domineres av ekstreme grupper som forsøker å tilrive seg makt over samfunnsutviklingen gjennom ulike typer aksjoner. Og det er enda mer nedslående å se hvordan både politikere og mediefolk spiller på lag med mindretallet og gir dem både åpen og fordekt støtte.

Det aller grelleste eksempelet må vel sies å være BLM-bevegelsen, som står bak direkte terrorisering av hele bydeler i USA, drap, brannstiftelser og voldelige overfall. Og mediene har åpenbart sympati med bevegelsen, underkommuniserer grovt de voldelige aksjonene, og fremhever i stedet at demonstrantene for det meste er «veldig» fredelige, som en avis skrev et sted, liksom for å understreke at de ikke bare er fredelige, men «veldig» fredelige.

USAs president gjør alt hva han kan for å få stanset mobben, og man skulle kanskje tro at demokratene og mediene ville slutte opp om landets president i slike turbulente tider, men i stedet for å stå samlet mot volden, retter demokratene og MSM sine angrep mot presidenten, som altså forsøker å forsvare dem som utsettes for terroren. Og å svare på den påståtte politivolden med å legge ned politiet, fremstår ikke som annet enn ren idioti.

Og så har da altså volden tiltatt og det begås mer kriminalitet og det drepes langt fler enn «normalt» i flere amerikanske byer. For de fleste klarttenkende mennesker fremstår problemet i USA, som at samfunnet er et tvers gjennom voldelig samfunn på alle områder. Det er ikke først og fremst et problem i politiet, men gjenspeiler seg selvsagt også i deres omgang med kriminelle. Men det er kun den volden som rammer svarte som slås opp i mediene. For hver svart som rammes, skjer det samme med både hvite og latinamerikanere. Men det er visst uinteressert.

Den samme manglende støtten til politiet ser vi også i Norge. Når politiet trenger all den støtte de kan få i en tid der fler og fler anser politiet som både rasistiske og voldelige, så synes både norske medier og venstreorienterte politikere at det er på sin plass å gi politiet skylden når unge mennesker tyr til vold, ikke bare mot fredelige demonstranter, men også angriper politiet i ubehersket raseri, som vi så senest i Bergen under den fredelige demonstrasjonen til SIAN. Og når rasende muslimer angriper demonstrantene (OG politiet) med vold, steinkasting og eggkasting, bekrefter de bare SIANS budskap om at islam er en voldelig ideologi. Men det er de visst for dumme til å fatte selv.

Og venstresiden og MSM er raske til å legge skylden på politiet for volden, og undergraver rett og slett politiets autoritet i en tid der den trengs mer enn noensinne. Selvsagt måtte muslimene angripe med vold, de følte seg jo provosert, er de politisk korrekte sitt budskap! Og når det gjentas og gjentas at politiet er rasistisk og voldelig, så begynner dessverre lettpåvirkelige ungdommer til slutt å tro på det, selv om det er uendelig langt fra sannheten. For å si så noen innvandrerungdom svarte meg da jeg spurte hvordan de kunne vite så sikkert at innvandrerungdom er ofre når de ikke har opplevd det selv. «Det er jo noe alle vet», var svaret.

Det er ingen grunn til å legge skjul på at synet på politiet som rasistisk og voldelig i første rekke har blitt en utbredt oppfatning blant sinte innvandrerungdom. Og venstreorienterte politikere og MSM vil selvsagt hevde at dette er politiets egen skyld. Javel, skal vi fortelle våre unge at dersom de opplever at politiet har opptrådt urettferdig, så har de rett til å angripe politiet med steiner og vold?

Som lærer har jeg opplevd det samme fra forskere, foreldre og politikere i en årrekke. Når elevene har dårlig selvdisiplin og bråker og ødelegger undervisningen, så er det liksom skolens og lærerens sin egen skyld, fordi eleven sannsynligvis kjeder seg. Det er en merkelig logikk. I stedet for å kreve at barn og unge uansett skal vise normal respekt og følge samfunnets regler og normer, støtter man dem i å sabotere, bråke, opptre aggressivt og ødelegge for fellesskapet. «Det er klart vi skjønner at du mobber læreren, gutt, du kjeder deg jo!»

Samfunnet har gått farlig langt i å skulle forstå dem som bryter normer og ødelegger fellesskapet, og ender ofte opp med å konkludere med at det er skolens og lærerens og politiets skyld.