Politiet etterforsker hendelsen som hatkrim.

En elleve år gammel gutt i Malmö i Sverige ble forleden dag angrepet av en ungdomsgjeng, mens han spilte fotball. Gjerningsmennene var muslimske, og hadde på seg hettegensere. Motivet for angrepet skal ha vært at gutten hadde på seg et smykke med det kristne korset rundt halsen. Dette rapporterer nettavisen Världen Idag.

Ugjerningen ble utført i en park. Gjerningsmennene ble oppmerksomme på korset gutten bar, og gikk straks til angrep. Først spurte de gutten om han var kristen og om han spiste svinekjøtt. Da gutten svarte bekreftende på disse spørsmålene, begynte mishandlingen.

Skadet armen

Gutten ble slått i bakken, og skadet i fallet den ene armen sin. Deretter ble han ranet for sin fotball og sine fotballsko.

Saken er politianmeldt, og politiet har oppgitt at de etterforsker hendelsen som hatkriminalitet. De har imidlertid foreløpig ikke kunnet identifisere gjerningsmennene.

Hatkriminalitet med religiøst motiv er ikke noe nytt i Malmö. Jødene i byen har under lang tid blitt utsatt for trakassering, trusler og vold, når de offentlig viser sin jødiske identitet ved å for eksempel bære kippa eller davidstjerne. Malmö er en av byene i EU med størst andel registrerte muslimer (16 prosent).