Han i sin tid sidestilte en Elsparkesykkel med en vanlig sykkel.

– Angrep er det beste forsvar. Men det er hult når den ansvarlige byråden skylder på en Frp-statsråd som gikk av for to år siden, skriver redaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen .

I dag er det rundt 13.000 elsparkesykler i Oslo, og det har ført til en kamp om plass på fortauer og i byens gater. Stavrum skriver at dette er et problem Lan Marie Berg kunne ha ryddet opp i.

Oslos politivedtekter sier: «På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe (…) som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen og tilgjengeligheten for alle til offentlig sted».

– Oslo kan (trolig) ikke nekte private selskaper å starte med utleie av elsparkesykler – like lite som kommunen kan nekte folk å kjøpe elsparkesykkel privat, skriver han, og legger til:

– Men om du har lov til å eie eller leie en elsparkesykkel, så er det ingen blancofullmakt til å kjøre som en villmann eller slenge den fra deg på et fortau.

Derimot, sier Stavrum, gir politivedtektene anledning til å bøtelegge hensynsløse personer:

– Likevel har det vært vill vest i Oslo, med både råkjøring og hensynsløs parkering. Spesielt har dette skapt farefulle situasjoner på nattestid. MDG-politiker Lan Marie Berg, som er byråd for miljø og samferdsel, har ikke løst problemet. Før hun i dag langer ut mot daværende Frp-statsråd Ketil Solvik-Olsen for noe han sa og gjorde i 2018, skriver han, og tilføyer:

– Dersom MDG-byråden mener at politivedtektene er og har vært for uklare, har hun og resten av det rødgrønne byrådet hatt fem år på seg til å lage nye vedtekter. Det har ikke skjedd, og da må også Lan Marie Berg ta sin del av ansvaret for kaoset på gateplan i Oslo.

Stavrum skriver at angrep er det beste forsvar, men det er dumt å kaste stein når du sitter i et glasshus eller i Oslo Rådhus.

