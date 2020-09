annonse

Forfatter og journalist advarer mot den stadig økende makten til teknologigiganter når det kommer til hvilket innhold som dukker opp på internett.

Teknologireporter for Breitbart News, Allum Bokhari, diskuterte denne uken avsløringene i sin kommende bok, «#DELETED: Big Tech’s Battle to Erase The Trump Movement and Steal The Election» (Norsk: #SLETTET: Store teknologifirmaers kamp for å slette Trump-bevegelsen og stjele valget), som inneholder intervjuer med innsidere fra Google, Facebook og andre selskaper.

En kilde som står nær Google og andre teknologigiganter har sagt at boken, som undersøker «Big Techs» fire års lange plan for å undergrave Trump-bevegelsen og påvirke valget, «kommer til å riste grunnpilarene til Silicon Valley.»

– De tingene jeg har hørt fra kildene mine i Silicon Valley er skremmende, sa Bokhari og presiserte:

– I økende grad, med disse hatpratalgoritmene, blir alt man legger ut på sosiale medier, skannet av en algoritme basert på kunstig intelligens, noen ganger til og med før man legger det ut, og det vil avgjøre om innholdet vises øverst i nyhetsstrømmen eller blir begravet.

– Mye konservativt innhold er mye mer populært enn venstreorientert innhold. Det gjør det veldig bra med mindre det blir utsatt for kunstig manipulasjon, sa han senere.

«Trump-ekstremister»

Bokhari snakket også om Google Tape, et times langt opptak av en samtale mellom teknologigigantens grunnleggere Sergey Brin og Larry Page.

– De var helt forbløffet over det. Du kan gå og se på videoen. Sergey Brin sa at beslutningen til de amerikanske velgerne «fornærmet ham». Han sammenlignet Trump-velgere med «ekstremister», og snakket om dem på samme måte som han kanskje ville ha snakket om ISIS, sa han og la til:

– Jeg er sikker på at mange andre mennesker i mange andre selskaper ble forferdet over valgresultatet, men disse menneskene kontrollerer det mektigste selskapet i verden. Det som er skummelt er at det ikke finnes noen lover og reguleringer som hindrer disse menneskene i å blande seg inn i valget.

«Sjefsredaktører for verden»

Bokhari forklarte også hvordan Facebook og Google har blitt det han kaller «sjefsredaktører for verden» på grunn av det store antallet publikasjoner som er avhengige av tjenestene som selskapene tilbyr for å generere trafikk på sine nettsider.

– Når Facebook kommer med en regelendring, eller når det er en følelse av at de kommer til å nedrangere et bestemt innhold i algoritmen hvis man sier noe feil, vil publikasjoner justere redaksjonelle standarder og hvordan de skriver historiene sine og hva de skriver om som svar på hva Facebook og i stor grad Google gjør, sa han og forklarte nærmere:

– I hovedsak har Zuckerberg den redaksjonelle kontrollen over enhver internettpublikasjon som er avhengig av plattformen hans. Det er et stort antall nyhetspublikasjoner over hele verden. Jeg tror ikke noen har hatt så mye makt over den globale nyhetsøkonomien noen gang.