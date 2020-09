annonse

Etter nok en opphetet diskusjon med stortingsrepresentant Jon Helgheim, deaktiverte TV 2s journalist Fredrik Græsvik sin Twitter-konto.

– Hva skal til for at TV 2 nyhetene fjerner Fredrik Gresvik (sic), for å redde sin egen troverdighet? skrev Helgheim i en Twitter-melding.

Bakgrunnen for saken er at Græsvik hevdet at Donald Trump oppfordret til valgfusk, da han ifølge Helgheim gikk inn for å teste valgsystemet i Nord-Carolina.

– Å teste systemet er hverken valgfusk eller straffbart, skrev Helgheim

– Takk for meg

Græsvik reagerte kraftig lørdag morgen.

– Å gjentatte bli hengt ut som en løgner av en stortingsrepresentant (som aldri har tatt meg i løgn) er mer enn jeg gidder. Takk for meg Twitter, skrev TV 2-korrespondenten like etter klokken 08.00.

Reagerer

Saken har vakt sterke reaksjoner, blant annet fra Gjert Moldestad, talsmann for Norsk Supporterallianse.

– Dette er jo helt forferdelig! Skal folkevalgte få lov å jage journalister vekk fra sosiale medier? Her må noen reagere!! Kom tilbake @UriksFredrik ikke la Helgheim få vinne, skriver han.

Dette er jo helt forferdelig! Skal folkevalgte få lov å jage journalister vekk fra sosiale medier? Her må noen reagere!! Kom tilbake @UriksFredrik ikke la Helgheim få vinne. pic.twitter.com/ApUk7AKDHJ — gjertm (@gjertm) September 5, 2020