KrF sniker seg så vidt over sperregrensen mens Høyre igjen er største parti etter å ha gått forbi AP.

Målingen, som er utført av Norfakta, gir Høyre en oppslutning på 25,6 prosent og de er dermed landets største parti. Nestleder i Høyre, Bent Høie, er fornøyd.

– Det sier meg at vi må jobbe hver eneste dag framover for å sørge for at vi fortsatt har et borgerlig flertall etter valget i 2021. Det er også fullt mulig, sier han til Klassekampen.

Ap, Sp og SV ville til sammen ha fått 85 stortingsmandater, noe som er akkurat nok til å få flertall. Ap får en oppslutning på 24,7 prosent og nestleder Bjørnar Skjæran, er misfornøyd med det resultatet.

– Så er dette også en måling som viser flertall for vårt regjeringsalternativ med Ap, Sp og SV, sier Skjæran.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, legger imidlertid en sterk demper på Skjærans entusiasme rundt en eventuell rødgrønn flertallsregjering.

– Jeg gjentar det jeg sa før valget i 2017, at vi arbeider for en Ap-Sp-basert regjering, sier han til Nationen.

For MDG, Rødt og Venstre er målingen kun til å grine av og mest egnet til søvnløse netter for ledelsen i de respektive partiene. De er nemlig alle under sperregrensen.

Oppslutningen for partiene er som følger (med endring fra augustmålingen i parentes):

Rødt 3,3 (-0,8), SV 8,1 (+0,8) Ap 24,7 (-1,9), Sp 13,4 (+0,2), MDG 3,5 (-2,6), KrF 4,1 (+0,5), Venstre 2,9 (+0,4), Høyre 25,6 (+2,1), Frp 12,8 (+0,3) og andre 1,7 (+0,1).

Målingen er gjennomført 1. og 2. september, og 1.000 personer er spurt. Feilmarginene ligger mellom 0,8 og 2,7 prosentpoeng og er som vanlig størst for de store partiene.

